به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جسیکا روزنفلد مدیر کمیسیون فدرال ارتباطات در نامه ای به قانونگذاران اعلام کرد آوریل آخرین ماهی است که شرکت کنندگان در این برنامه یارانه کامل دریافت می کنند و یارانه های جزیی نیز در می احتمالا تمام می شود. کنگره آمریکا قبلا برای کمک به خانواده های کم درآمد و افراد تحت تاثیر کووید۱۹ برای دسترسی به اینترنت، ۱۷ میلیارد دلار را به شکل کوپن های ماهانه ۳۰ دلاری اختصاص داده بود.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از ۸ فوریه سال جاری میلادی عضویت کاربران جدید در این برنامه را رد کرده است.

کاخ سفید در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی خواستار ۶ میلیارد دلار اضافه شد تا این برنامه را تا دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ادامه دهد اما کنگره اقدامی در این باره انجام نداد. اکنون کمیسیون فدرال ارتباطات اعلام کرد بودجه کافی برای پشتیبانی از یارانه های دولت بعد از ماه آوریل وجود ندارد.

به گفته کاخ سفید این برنامه به کاربران فعلی خود کمک کرده ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار در هزینه های اینترنت صرفه جویی کنند. شرکت های مخابراتی ورایزون، کامکست وAT&T از کنگره خواسته اند این برنامه را ادامه دهد.