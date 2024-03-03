به گزارش خبرگزاری مهر، در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی که پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۵ تیر ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در کشور ابلاغ شد، جبران روند تخریبی منابع طبیعی در گذشته، تعادل بخشی به مصرف آب در حوزه کشاورزی، نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و تأمین پایداری امنیت غذایی از طریق افزایش بهره‌وری به عنوان رویکرد اصلی مد نظر قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، در این سند که قرار است با همگرایی همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط اجرا شود، به موضوع مصرف آب در بخش کشاورزی توجه ویژه شده به طوری که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی از ۴۵ درصد فعلی با بکارگیری دانش، فناوری‌های نوین و ترویج باید به ۶۰ درصد برسد.

بر اساس این سند مهم، بیلان منفی آبخوان‌ها نیز از ۱۳۱ میلیارد متر مکعب به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد.

این سند همچنین افزایش بهره‌وری آب از ۱.۳۹ کیلوگرم ماده خشک به ازای مصرف هر متر مکعب آب به ۲.۶ کیلوگرم تا سال ۱۴۱۱ هدف گذاری کرده است.

بر پایه سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، فرسایش خاک کشور که در حال حاضر ۱۶ تن در هکتار است باید به ۱۳ تن در هکتار در مدت یاد شده کاهش یابد.

در راستای تأمین پایدار غذا و جلوگیری از فشار بر منابع پایه تولید، کاهش مصرف سرانه برخی محصولات اساسی وارداتی از محورهای این سند است به طوری که مصرف سرانه شکر از ۶۶ گرم در روز به ۴۰ گرم در روز و مصرف سرانه روغن از ۴۶ گرم در روز به ۳۵ گرم در روز هدف گذاری شده است.

همچنین ضایعات بخش کشاورزی از ۳۰ درصد فعلی به ۱۵ درصد باید کاهش یابد و تولید سالانه آبزیان نیز از ۱.۳ میلیون تن به ۲.۶ میلیون تن در سال ۱۴۱۱ برسد.

گفتنی است؛ روند تدوین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی از سال ۱۳۹۸ آغاز و با مشارکت نمایندگان ۲۶ دستگاه و ۱۵۰ متخصص صورت گرفته است.