به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، درخصوص دانشجویان بورسیه بین الملل و یا فرصت های مطالعاتی، بر اساس شرایط مندرج درحکم آنها اقدام می شود.

سنوات عادی مجاز برای اسـتفاده دانشـجویان واجد شـرایط از خوابگاه های ملکی (درصورت وجود ظرفیت خوابگاه ملکی در دانشـگاه) حداکثر، برای دوره های، کاردانی چهار نیمسال، کارشناسـی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکترای حرفه ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال، دکترای پیوسـته شانزده نیمسال، و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال تعیین شد و مقررشد اجاره بهای خوابگاه دانشـجویان واجد شـرایط درسـنوات عادی مجاز بر اساس نرخ تعیین شده ازسوی صـندوق رفاه دانشجویان محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

همچنین هزینه اجاره بهای خوابگاه های دانشـجویان واجـد شـرایط درسـنوات اضافه مجاز نیز در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه ها و اسـتفاده از آن، دو برابر اجاره بهای خوابگاه دانشجویان درسنوات عادی مجاز محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

در خصوص دانشـجویان غیر بورسـیه بین الملل، دانشـگاه ها براساس مصوبه هیأت امنای خود، اجاره بهای خوابگاه ها را از دانشجویان غیربورسیه بین الملل اخذ کنند، ولی براساس میزان اجاره بهای خوابگاه دانشجویان داخلی نوبت دوم که همه ساله ازسوی صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ می گردد اجاره بهای خوابگاه های آنان را محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز کنند.

پرداخت اجاره بهای خوابگاه های دانشـجویی (دانشجویان داخل و یا بین الملل) توسط دانشجو و یا دانشگاه، فـارغ از این که درچه مقطع زمانی ازخوابگاه اسـتفاده کرده باشـند در زمان واریز اجاره بها، براساس آخرین نرخ اجاره بهای تعیین شـده خوابگاه های دانشـجویان داخل توسط صـندوق رفاه دانشجویان، محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.