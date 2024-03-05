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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

معاون استانداری سیستان و بلوچستان خبرداد؛

مدیریت بیش از ۶۲۳ میلیون مترمکعب آب حاصل از سیلاب درچند روز گذشته

مدیریت بیش از ۶۲۳ میلیون مترمکعب آب حاصل از سیلاب درچند روز گذشته

چابهار- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان از مدیریت بیش از ۶۲۳ میلیون مترمکعب آب حاصل از سیلاب چند روز گذشته، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار پیش از ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان که با حضور وزیر نیرو و اعضا در چابهار برگزار شد، افزود: احداث بندها و اجرای عملیات‌های آبخیزداری در مناطق سیل خیز سبب ذخیره بیش از ۲۷۷ میلیون مترمکعب آب حاصل از بارندگی سیل آسای اخیر شده که از این میزان، حدود ۱۹۰ میلیون متر مکعب آب در حوزه‌های ساحلی بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در سالیان گذشته و احداث سدها در این مناطق نه تنها سبب شد شدت میزان خسارات وارده به روستاها و شهرها کاهش یابد و بیش از ۳۴۵ میلیون مترمکعب آب حاصل از بارش‌های رگباری در سدهای پیشین، زیردان، خیرآباد، ماشکید علیا و کهیر ذخیره شود.

وی تصریح کرد: در برخی سدها بر اساس شدت دبی آب ورودی، با بازگشایی به موقع دریچه سدها و هدایت آب به زمین‌های کشاورزی پایین دست، موجب خوشحالی کشاورزان منطقه شده است.

کد مطلب 6047048

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