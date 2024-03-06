به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال‌احمر، متن اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر در خصوص آخرین آمار خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان و همچنین راه‌های کمک به هموطنان سیل‌زده به شرح زیر است:

۱- از روز هفتم اسفندماه بارش‌ها در سیستان و بلوچستان آغاز شد و به مرور شدت گرفت.

۲- بارش‌ها منجر به آبگرفتگی در ۱۴ شهرستان استان و همچنین آسیب به پل‌ها، راه‌های ارتباطی و آب‌گرفتگی منازل در جنوب سیستان و بلوچستان شد. به ۵۶۰ روستا امدادرسانی شده است.

۳- امدادگران هلال‌احمر تاکنون به ۲۸ هزار و ۲۰۶ نفر امدادرسانی کرده‌اند.

۴- با تلاش امدادگران، ۳۶۴۴ نفر اسکان اضطراری پیدا کردند، ۹۱ نفر از سیلاب رهاسازی شده‌اند.

۵- تاکنون ۴۰ سورتی پرواز بالگرد هلال‌احمر در مناطق محاصره در سیل انجام و ۱۰ هزار بسته غذایی و ۳۰ هزار بطری آب، بین متاثرین از سیلاب توزیع شده است.

۶- با کمک هلال‌احمر استان‌های معین، ۳۳ محموله اقلام زیستی، امدادی و غذایی تاکنون به استان ارسال شده است.

۷- علاوه بر نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان، نیروهای هلال‌احمر ۵ استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، کرمان و بوشهر برای کمک به حادثه دیدگان به منطقه اعزام شده‌اند.

۸- ۲ فروند بالگرد جمعیت هلال‌احمر در حال کمک‌رسانی و توزیع اقلام غذایی و امدادی در مناطقی هستند که بر اثر سیل، دسترسی به آنها ممکن نیست.

۹- در حال حاضر ۲۴۱۹ نیروی عملیاتی و ۵۰۳ نفر پرسنل کادر، در قالب ۵۷۹ تیم و با استفاده از ۵۶۰ دستگاه خودرو امدادی در حال خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان هستند.

۱۰- ارائه خدمات امدادی در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.

۱۱- عموم هموطنان نوع‌دوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #١*١١٢* و یا واریز به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۳۶۶۶۲۳۵ و شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به شبا IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، واریز کنند.