به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، به نظر می‌رسد کامرون دیاز برای بازگشت به دنیای بازیگری کمی مصمم‌تر شده و به گفته اپل در حال مذاکره نهایی برای بازی در فیلمی با بازی کیانو ریوز با عنوان «پپامد» یا «نتیجه کار» است.

«پیامد» به کارگردانی جونا هیل بر اساس فیلمنامه‌ای که او با ازرا وودز نوشته ساخته می شود که در آن ریوز در نقش ریف، ستاره آسیب دیده هالیوود بازی می‌کند که باید پس از تماشای یک کلیپ ویدیویی مرموز از گذشته اش، به اعماق تاریک گذشته بازگردد تا با شیاطین درونی خود مقابله کند.

درباره نقش دیاز چیزی گفته نشده است. دیاز کار حرفه‌ای خود را با بازی در فیلم‌های کمدی شکل داده و بازیگر فیلم‌هایی چون «ماسک»، «عروسی بهترین دوست من»، «چیزی درباره مری وجود دارد»، «معلم بد» و «شرک» بوده است و با فیلم‌هایش بیش از ۷ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش کرده است. به جز این او برای بازی‌های دراماتیک خود در فیلم‌هایی چون «جان مالکوویچ بودن»، «آسمان وانیلی» و «دار و دسته‌های نیویورک» نامزد گلدن گلوب، انجمن بازیگران و بفتا شده است.

در سال ۲۰۱۸ دیاز از هالیوود فاصله گرفت و بیشتر بر کارهای نویسندگی و کارآفرینی تمرکز کرد.

این پروژه همکاری جدید هیل با اپل اورجینال فیلمز است که با هم در حال ساخت فیلم بیوگرافی گروه راک Grateful Dead به کارگردانی مارتین اسکورسیزی هستند.