به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در نشست خبری درباره تمهیدات در نظر گرفته شده در مورد چهار شنبه سوری اظهار داشت: برنامه‌ها مدتی است آغاز شده و در تهران از روابط عمومی آتش‌نشانی ۳۱ استان دعوت کردیم و کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک راه اندازی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً امسال دو چهارشنبه سوری باشد و برای هر دو تمهیدات در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۳۸ ایستگاه ۲۴ ساعته با ۱۸۰۰ آتش نشان آماده باش خواهد بود و در ۱۰۰۰ نقطه تهران آتش‌نشان حضور دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از بالن آرزوها استفاده نکنید. این موضوع به دلایل مخاطراتی سال پیش حتی حریق درختان جنگل و واحد مسکونی را به همراه داشته است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین گفت: از رسانه‌ها درخواست داریم کلیپ‌هایی از حوادث و خطرات چهارشنبه سوری سال‌های گذشته را برای آگاهی بیشتر شهروندان منتشر کنند و همین طور از شهروندان درخواست داریم که نکات ایمنی را رعایت کنند و دست به اعمال خطرناک نزنند.

محمدی تاکید کرد: والدین حتماً همراه فرزندانشان باشند و مراقبت باش تا با مواد محترقه دست به اعمال خطرناک نزنند.