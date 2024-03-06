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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۱

محمدی اعلام کرد؛

استقرار ۱۰۰۰ آتش‌نشان در نقاط مختلف تهران برای چهارشنبه آخرسال

استقرار ۱۰۰۰ آتش‌نشان در نقاط مختلف تهران برای چهارشنبه آخرسال

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از استقرار ۱۰۰۰ آتش‌نشان در نقاط مختلف تهران در چهارشنبه سوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در نشست خبری درباره تمهیدات در نظر گرفته شده در مورد چهار شنبه سوری اظهار داشت: برنامه‌ها مدتی است آغاز شده و در تهران از روابط عمومی آتش‌نشانی ۳۱ استان دعوت کردیم و کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک راه اندازی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً امسال دو چهارشنبه سوری باشد و برای هر دو تمهیدات در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۳۸ ایستگاه ۲۴ ساعته با ۱۸۰۰ آتش نشان آماده باش خواهد بود و در ۱۰۰۰ نقطه تهران آتش‌نشان حضور دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از بالن آرزوها استفاده نکنید. این موضوع به دلایل مخاطراتی سال پیش حتی حریق درختان جنگل و واحد مسکونی را به همراه داشته است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین گفت: از رسانه‌ها درخواست داریم کلیپ‌هایی از حوادث و خطرات چهارشنبه سوری سال‌های گذشته را برای آگاهی بیشتر شهروندان منتشر کنند و همین طور از شهروندان درخواست داریم که نکات ایمنی را رعایت کنند و دست به اعمال خطرناک نزنند.

محمدی تاکید کرد: والدین حتماً همراه فرزندانشان باشند و مراقبت باش تا با مواد محترقه دست به اعمال خطرناک نزنند.

کد مطلب 6047673

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