تونل های یاسوج-سی سخت اسیر وعده های روی کاغذ

خبرگزاری مهر، گروه استانها: جاده یاسوج–سیسخت فقط یک مسیر ارتباطی میان دو شهر نیست، این محور، مسیر دسترسی به یکی از مهمترین مناطق گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است که سالها است با چهارخطه شدن، احداث تونلها و حذف نقاط پرخطر، ایمنی تردد در آن افزایش یابد اما با گذشت سالها از وعدهها و آغاز عملیات اجرایی، هنوز بخشی از این مسیر در انتظار تکمیل پروژههای عمرانی است.
محور یاسوج–سیسخت در محدودهای کوهستانی قرار گرفته و پیچهای متعدد، شیب مسیر و شرایط جوی در فصلهای مختلف، اهمیت ایمنسازی آن را دوچندان کرده است، از همین رو چهارخطه شدن این محور و احداث تونلها صرفاً یک پروژه عمرانی برای کوتاهتر شدن مسیر نیست، بلکه طرحی برای کاهش نقاط حادثهخیز، ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و فراهم کردن زیرساخت توسعه گردشگری دنا و سیسخت محسوب میشود.
پروژهای که سالهاست در انتظار تکمیل است
موضوع چهارخطه شدن محور یاسوج–سیسخت از سالهای گذشته مطرح بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز از اجرای طرح چهارخطه این مسیر و احداث تونل و پل برای عبور ایمنتر از مناطق سختگذر سخن گفته شد.
در ادامه، احداث تونلهای این محور به یکی از پروژههای مهم راهسازی استان تبدیل شد، پروژهای که قرار بود بخشی از گره ترافیکی و ایمنی مسیر را باز کند، اما تأمین اعتبار، توقف عملیات و مطالبات پیمانکاران باعث شد اجرای آن با فراز و نشیب همراه شود.
در سالهای گذشته نیز مسئولان مختلف برای فعال شدن پروژه و پایان عملیات تونلها وعدههایی مطرح کردند، از وعده اتمام حفاریها گرفته تا تأکید بر تأمین اعتبار و تکمیل پروژه در زمانبندیهای مشخص.
حالا پس از دورهای از وقفه، عملیات اجرایی تونلهای محور دوباره فعال شد و در ادامه، پیگیریهای استانی برای تأمین منابع مالی و بازگرداندن پروژه به مسیر اجرا شدت گرفت.
اما اکنون در شهریور ۱۴۰۵، پرسش مردم یک سؤال ساده است، تونلها دقیقاً چه زمانی به بهرهبرداری میرسند و تکلیف چهارخطه شدن کامل محور چه خواهد شد؟
پروژه فعال است اما اعتبار و مطالبات پیمانکاران گره کار است
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه تونلهای محور یاسوج–سیسخت اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژههای این محور در حال انجام است و در حال حاضر سه طرح شامل دو تونل و راه دسترسی مرتبط با آنها در دستور کار قرار دارد.
علی پارسایی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات تونلها افزود: یکی از تونلها بازگشایی شده و عملیات مربوط به مراحل تکمیلی آن در حال پیگیری است و پس از انجام عملیات سازهای، مراحل لاینینگ و آسفالت نیز دنبال خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، تأمین اعتبار و مطالبات پیمانکاران را از مهمترین موضوعات اثرگذار بر سرعت اجرای پروژه دانست و گفت: برای جلوگیری از توقف دوباره عملیات، تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به وضعیت راه دسترسی تونلها نیز بیان کرد: این بخش از پروژه در حال اجراست و عملیات اجرایی آن به مرحله پیشرفتهتری رسیده است.
پارسایی تأکید کرد که تکمیل تونل به تنهایی پایان پروژه نیست و برای بهرهبرداری واقعی از این مسیر، باید عملیات راه دسترسی، اتصال تونلها به محور موجود و سایر اقدامات فنی نیز به سرانجام برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی بر این است که با تأمین منابع و فعال نگه داشتن جبهههای کاری، پروژه با سرعت بیشتری اجرا شود.
پروژه از رکود فاصله گرفته است
فرماندار شهرستان دنا هم در گفتوگو با خبرنگار مهر نیز آخرین وضعیت پروژه را تشریح کرد و گفت: عملیات اجرایی تونلهای محور یاسوج–سیسخت در حال انجام است و پروژه نسبت به دورههای گذشته از وضعیت رکود فاصله گرفته است.
عباس رسولی با اشاره به اهمیت این محور برای شهرستان دنا اظهار کرد: تکمیل تونلها میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور و تسهیل رفتوآمد مردم داشته باشد و به همین دلیل اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به پیشرفت پروژه در دو سال گذشته افزود: عملیات اجرایی بخشهای مختلف پروژه ادامه داشته و روند اجرای تونلها نسبت به گذشته فعالتر شده است.
فرماندار شهرستان دنا همچنین بر ضرورت تکمیل بخشهای باقیمانده محور تأکید کرد و گفت: مردم شهرستان دنا سالها منتظر تکمیل این پروژه هستند و انتظار میرود با توجه به اهمیت مسیر، اعتبارات مورد نیاز در زمان مناسب تأمین شود.
وی اضافه کرد: بهرهبرداری از تونلها زمانی میتواند اثر واقعی خود را نشان دهد که اتصال آنها به مسیر موجود و سایر عملیات مرتبط نیز تکمیل شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طبق آخرین گزارشهای منتشرشده، پروژه در بخشهایی پیشرفت قابل توجهی داشته، اما هنوز تا بهرهبرداری کامل فاصله دارد.
پایان سال ۱۴۰۵؛ موعدی که باید عملیاتی شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر نیز بر ضرورت تکمیل پروژه تونل یاسوج–سیسخت تأکید کرد و گفت: تکمیل و بهرهبرداری از تونل یاسوج–سیسخت از مطالبات جدی مردم استان است و باید همه جبهههای کاری پروژه فعال شود.
یدالله رحمانی همچنین با اشاره به منابع پیشبینیشده برای پروژههای محور یاسوج–سیسخت اعلام کرد: در جریان سفر رئیسجمهور، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای این محور پیشبینی شده است.
وی تأکید کرده است که پروژه نباید دوباره گرفتار وقفه شود و روند عملیات باید به گونهای باشد که امکان تحقق وعده بهرهبرداری در پایان سال ۱۴۰۵ فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین پیگیری اجرای پل شهید نجفی را از دیگر بخشهای مرتبط با تکمیل محور دانسته و خواستار تسریع در عملیات اجرایی آن شده است.
اکنون این وعده زمانی، یعنی پایان سال ۱۴۰۵، در حالی مطرح است که شهریورماه آغاز شده و تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده است، بنابراین فاصله میان «وعده» و «تحقق» باید با برنامه اجرایی مشخص پر شود.
مسئله اصلی؛ تونل ساخته شود، اما جاده چه؟
اگرچه در سالهای اخیر تمرکز اصلی مسئولان بر احداث و تکمیل تونلهای محور بوده، اما مطالبه مردم تنها به تونل محدود نمیشود.
چهارخطه کردن محور یاسوج–سیسخت باید به عنوان یک پروژه یکپارچه ایمنی و توسعهای دیده شود؛ پروژهای که تونل، راه دسترسی، پل، اتصال مسیرها و بخشهای باقیمانده چهارخطه را در کنار یکدیگر تعریف میکند.
تونلی که ساخته شود اما مسیرهای دسترسی آن تکمیل نباشد، نمیتواند به تنهایی مشکل محور را حل کند، همانطور که چهارخطه شدن بخشی از مسیر بدون تعیین تکلیف نقاط سختگذر، همه اهداف طرح را محقق نمیکند.
حالا پروژه در نقطهای قرار گرفته که مسئولان از فعال بودن کارگاهها، پیشرفت عملیات و تأمین اعتبار سخن میگویند و استاندار نیز پایان سال ۱۴۰۵ را به عنوان هدف بهرهبرداری مطرح کرده است.
یاسوج–سیسخت؛ پروژهای برای امروز، نه وعدهای برای فردا
محور یاسوج–سیسخت سالهاست از یک پروژه عمرانی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است زیرا مردم دنا و بویراحمد، مسافران، گردشگران و رانندگانی که هر روز در این مسیر تردد میکنند، بیش از هر چیز به جادهای ایمن و استاندارد نیاز دارند.
اکنون که منابع جدید برای پروژه مطرح شده و مسئولان از فعال بودن عملیات سخن میگویند، فرصت مناسبی است تا پرونده این پروژه از چرخه قدیمی «وعده، وقفه، اعتبار، وعده دوباره» خارج شود.
اگر پایان سال ۱۴۰۵ موعد بهرهبرداری است، باید از همین امروز برنامه رسیدن به آن برای مردم شفاف باشد.
مطالبه روشن است، تونلها باید تمام شوند، محور باید ایمن شود و چهارخطه کردن یاسوج–سیسخت باید از وعدههای چندساله به یک پروژه دارای زمانبندی قطعی و قابل نظارت تبدیل شود.
این بار مردم منتظر کلنگ و وعده تازه نیستند، آنها پایان پروژه و عبور ایمن از جاده را میخواهند.
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