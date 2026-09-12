ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و قیمت ساختوساز در تهران گفت: هزینه ساخت مسکن به نوع و سبک ساختوساز بستگی دارد و در این زمینه ساختوسازهای لوکس، متوسط و سایر انواع ساختمانها با یکدیگر متفاوت هستند.
متوسط هزینه ساخت مسکن متری ۴۵ میلیون تومان است
وی افزود: اگر ساختوساز متوسط را در نظر بگیریم، قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در تهران به طور میانگین بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است، اما در برخی پروژهها هزینه ساخت هر متر مربع به ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان نیز میرسد.
رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران درباره شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن اظهار کرد: متأسفانه مدت زمان لازم برای خرید خانه بسیار طولانیتر شده و قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ افزایش قیمت مسکن در کنار تورمی که به این بخش وارد شده، بسیار بالاست و با شرایط فعلی، اگر تورم باز هم افزایش پیدا نکند، فردی با درآمد متوسط باید حدود ۱۰۰ سال منتظر بماند تا بتواند با درآمد خود صاحبخانه شود.
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۲۵۰ میلیون تومان رسید
رهبر درباره میانگین قیمت مسکن در تهران نیز گفت: متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. در جنوب تهران نیز میانگین قیمت مسکن حدود ۱۵۰ میلیون تومان است.
رکود مسکن بعد از جنگ عمیقتر شد
وی تصریح کرد : تعداد معاملات خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته و بازار مسکن در حال حاضر در رکود تورمی کامل قرار دارد.
رئیس انجمن انبوهسازان با اشاره به تغییر قیمت مسکن در برخی مناطق تهران پس از جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: پیش از جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه، واحدهایی در شهرری با قیمت هر متر مربع ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به فروش میرسید، اما پس از این جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، متوسط قیمت مسکن در این منطقه به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان نیز رسید.
وی یادآور شد: پیش از این جنگ نیز بازار مسکن در رکود قرار داشت، اما پس از جنگ، رکود موجود تشدید شد و شرایط به مراتب بدتر از رکود قبلی شد؛ چراکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد.
کنترل دستوری بازار اجارهبها جواب نمیدهد
رهبر درباره وضعیت بازار اجارهبها و مصوبه سران قوا در خردادماه سال جاری برای حمایت از مستأجران با توجه به شرایط کشور اظهار کرد: اصولاً اعتقاد ما این است که مسائل بازار اجاره با اقدامات دستوری و تعیین سقف قیمتی به صورت عملیاتی حل نمیشود و چنین سیاستهایی اجرایی نیست.
رئیس انجمن انبوهسازان ادامه داد: اگر هدف این است که قیمت اجارهبها در بازار رقابتی کاهش پیدا کند، باید به صورت اساسی و ریشهای برای افزایش تولید مسکن اقدام کرد. همچنین باید اجارهداری حرفهای و تولید مسکن اجارهای توسعه پیدا کند و تعداد واحدهای مسکونی اجارهای افزایش یابد.
وی تاکید کرد: باید تولید مسکن افزایش پیدا کند تا عرضه در بازار اجاره نیز افزایش یابد. در حال حاضر اجارهداری حرفهای به ندرت اتفاق میافتد و بسیاری از مالکان تمایلی به اجاره دادن واحدهای خود ندارند؛ حتی برخی سازندگان پس از تکمیل ساختوساز منتظر میمانند و حتی عنوان میکنند که کلید ساختمان نیز زده نشود تا ارزش آن کاهش پیدا نکند و بتوانند واحد را به فروش برسانند، سرمایه خود را بازگردانند و دوباره گردش سرمایه داشته باشند.
نسخه جدید برای نجات بازار مسکن چیست؟
رهبر افزود: اگر فردی سرمایه اضافی داشته باشد، ممکن است یک یا دو واحد را به صورت اجارهای نگه دارد. برای مثال، برخی افراد برای نسل آینده خود، بهویژه فرزندانشان، یک یا دو واحد خریداری میکنند و تا زمانی که فرزندانشان به سن ازدواج برسند، این واحدها را برای چند سال اجاره میدهند.
رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران عنوان کرد: این موارد در بازار اتفاق میافتد، اما به شکل اجارهداری حرفهای نیست. اخیراً وزارت راه و شهرسازی نیز طرحی برای اجارهداری حرفهای ارائه کرده و شیوهنامه آن را اعلام کرده است، اما این شیوهنامه دارای تناقضهای زیادی است و انگیزه چندانی برای ورود سرمایهگذاران ایجاد نمیکند.
وی یادآور شد: شرایط فعلی به گونهای نیست که سرمایهگذار تمایل داشته باشد سرمایه خود را وارد این بخش کند. ما همیشه گفتهایم اگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن زمین در اختیار دارند و میخواهند اجارهداری را توسعه دهند، باید از حالت سوداگری خارج شوند؛ اینکه زمین را با قیمت بالا عرضه کنیم و منتظر باشیم فردی با قیمت بالاتر آن را خریداری کند و سپس از سرمایهگذار بخواهیم وارد حوزه اجارهداری شود، در شرایط فعلی بازار مسکن قابل اجرا نیست.
چرا سرمایهگذاران وارد ساخت مسکن اجارهای نمیشوند؟
رهبر گفت: اکنون که بازار مسکن در رکود قرار دارد و نیاز به مسکن نیز وجود دارد، دولت باید همانطور که کالا برگ را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهد، در حوزههایی مانند مسکن نیز حمایتهای مشابهی انجام دهد و حتی زمین را به صورت رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران بیان کرد: در این صورت، سرمایهگذار میتواند با استفاده از زمین رایگان، واحدهای مسکونی را با هدف اجارهداری احداث کند و متعهد شود که تا پنج سال آنها را به فروش نرساند و صرفاً در بازار اجاره عرضه کند؛ اگر چنین شرایطی ایجاد شود و سوداگری در بخش مسکن از این فرآیند حذف شود، ممکن است برای سرمایهگذاران انگیزه ایجاد شود. دولت همچنین میتواند مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی در نظر بگیرد.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد: در کشورهایی مانند عمان، برای سرمایهگذارانی که وارد این حوزه میشوند، حتی تا ۲۰ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود و در برخی موارد زمین نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد.
رئیس انجمن انبوهسازان در پایان خاطرنشان کرد: در این کشورها چنین حمایتهایی وجود دارد، اما ما در ایران میخواهیم از یک سو منافع خود را داشته باشیم و از سوی دیگر انتظار داریم مردم سرمایه خود را برای مدت طولانی قفل کنند و وارد حوزه اجارهداری شوند؛ به نظر من این دو موضوع با یکدیگر سازگار نیست.
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