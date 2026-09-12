صیادمنش بالاتر از مهاجم اصلی لخ پوزنان؛ اعتماد ویژه به ستاره ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که در حال حاضر صدرنشین اکستراکلاسا لهستان است، امروز شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۹ به وقت تهران به مصاف گورنیک زابژه خواهد رفت.

لخ پوزنان با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گورنیک زابژه نیز با ۱۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. با توجه به فاصله نزدیک دو تیم در جدول، هر دو تیم برای کسب سه امتیاز این دیدار تلاش خواهند کرد و پیروزی در این بازی می‌تواند تأثیر مهمی در جایگاه آنها در جدول داشته باشد.

رسانه «sport» لهستان در رابطه با خط حمله تیم لخ پوزنان و حضور اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی نوشت: لخ پوزنان در شرایطی مقابل گورنیک زابژه قرار می‌گیرد که میکائل ایشاک مهاجم این تیم برخلاف فصل‌های گذشته چندان در مرکز توجه قرار نداشته است.

او در این فصل لیگ تنها یک گل به ثمر رسانده در حالی که اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی لخ پوزنان، عملکرد بسیار بهتری از نظر گلزنی داشته و گل‌های بیشتری به ثمر رسانده است. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که صیادمنش در دیدار برابر گورنیک زابژه یکی از بازیکنان اصلی و تأثیرگذار لخ پوزنان باشد.