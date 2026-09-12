جمع آوری ۱۱۳ تبعه بیگانه غیرمجاز و ۲۳۱ معتاد متجاهر در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۲۸ نفر سارق، ۱۵ نفر مجلوبین متواری، ۱۱۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ، ۳۸ نفر خرده فروش موادمخدر و ۲۳۱ نفر معتاد متجاهر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح تعداد ۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۱۹۴ دستگاه خودرو و ۳۲ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.