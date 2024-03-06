معرفی ۳ برند مطرح تولیدکننده رنگ ساختمانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معمولاً اکثر افراد در ماه پایانی سال، در تدارک ایجاد تغییری مثبت در فضای خود هستند که یکی از این تغییرات، رنگ آمیزی دیوارهای فضای داخلی یا خارجی با رنگی جدید است. در همین راستا، بسیاری به دنبال پیدا کردن برندی خوب، با رنگهای با کیفیت هستند. برندی که کاتالوگ رنگی متنوع و کاملی داشته باشد و از آن مهمتر رنگی با کیفیت را تولید و ارائه کند.
بدون شک، آشنایی با شرکتهای مطرح تولید کننده رنگ ساختمانی به ما کمک خواهد کرد تا راحتتر، رنگ ایدهال خود را پیدا کنیم. میخواهیم در خصوص سه برند رنگ ساختمانی معتبر و مشهور یعنی رنگ نیپون، رنگ الوان و رنگ ساندورا صحبت کنیم و ویژگیهای این برندها را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در آخر نیز فروشگاهی معتبر را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید کاتالوگ رنگ این سه شرکت را مشاهده و بصورت آنلاین رنگ مورد نظرتان را به راحتی خریداری کنید.
رنگ الوان – شکوهی به قدمت ۴۰ سال
رنگ الوان که یک شرکت قدیمی ایرانیست، با بیش از ۴۰ سال سابقه جزو برندهای نام آشنا و معتبر است که در حوزه تولید انواع رنگ و مشتقات آن فعالیت میکند. این برند، یکی از بهترین برندهای کشور در حوزه رنگ است که با ارزش آفرینی در اقتصاد کشور و همچنین نوآوری در زمینه تولید انواع رنگ ساختمانی، موفق شده تا کیفیتی بیرقیب را ارائه دهد.
در واقع رنگ الوان و رنگ ساندورا دو رنگ با کیفیت ایرانی محسوب میشوند که هر دو آنها در میان متخصصان این حوزه به کیفیت خوب و دوام بالا شهرت پیدا کردهاند. محصولات رنگی الوان منطبق با استاندارهای ملی و البته استاندارهای بین المللیِ تولید رنگ ساخته و عرضه میشوند. محصولات متنوعی که توسط شرکت الوان ارائه شده در زمینههای مختلفی قابل بهره برداری هستند. در واقع رنگ و مشتقات رنگی این شرکت به طور کلی در سه زمینه تولید میشوند.
رنگ صنعتی
رنگ ساختمانی
رنگ مهندسی
رنگهای مهندسی و رنگهای صنعتی شرکت الوان در محیطهای به خصوص و ویژه تولیدی، صنعتی، ساختمانسازی، ماشینسازی و غیره قابل استفاده میباشند و اما رنگهای ساختمانی این شرکت کلکسیونی از بهترین محصولات برای فضاهای داخلی و خارجی ساختمانها هستند که با پوششی کامل، کمک میکنند تا بتوانید به بهترین شکل، چهره محیط خود را دگرگون و زیباتر کنید.
خصوصیات و ویژگیهای رنگ الوان
رنگهای ساختمانی الوان شامل رنگهای پلاستیک، نیمه پلاستیک، روغنی و آکریلیک میشوند و برای پوشش دادن به قسمتهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند. رنگ الوان خصوصیات و ویژگیهای منحصربهفردی با خود به همراه میآورد که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم.
رنگهای بر پایه آب: اکثر رنگهای الوان بر پایه آب هستند و نیازی به حلال نفتی ندارد.
فاقد بوی نامطبوع: این رنگها بوی نامطبوعی به همراه ندارند.
خشک شدن سریع: سرعت بالا در خشک شدن این رنگها، سرعت انجام کارها را بالاتر میبرد.
قیمت مناسب: قیمت کاملاً مناسب رنگهای الوان امکان خرید این رنگها را برای همه میسر و مقرون به صرفه کرده است.
پوشش دهی بالا: خاصیت مات بودن اکثر رنگهای الوان سبب شده تا پوشش بیشتری بر روی سطح ایجاد کند.
اجرای آسان و سریع: فرمولاسیون این رنگها به گونهای است که هر فردی با هر تخصص میتواند به راحتی آنها را بر روی سطح مورد نظر خود اجرا نماید.
تنوع بسیار بالا: کاتالوگ رنگ الوان، شامل صدها رنگ جذاب و خاص است که برای رنگ آمیزی دیوارها و بخشهای مختلف مناسب میباشند.
رنگ نیپون – دومین برند رنگ در جهان
رنگ نیپون که از یک برند ژاپنی میآید، بیش از یک قرن است که به عنوان تولید کننده رنگ شناخته میشود. این کمپانی با سالها تلاش و ممارست، در حال حاضر، رتبه اول برترین تولید کننده رنگ در آسیا و دومین برند تولید کننده رنگ در جهان است.
رنگ آکریلیک و پرایمرهای آکریلیک، به طور تخصصی در این شرکت تولید میشوند و نیپون در زمینه محصولات آکریلیک، که این روزها بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است، یکی از کاملترین کلکسیونها را داراست.
محصولات رنگ روغن و رنگ پلاستیک نیز از دیگر تولیدات این شرکت است که برای پوششهای مختلفی قابل اجرا هستند.
رنگهای نیپون با کیفیت بسیار بالا، با آخرین تکنولوژی روز دنیا و بهترین متریال تولید میشوند. این رنگها به واسطه کیفیت بالا در شرایط جوی مختلف نیز عملکرد مثبتی داشته به همین دلیل بسیاری از متخصصان حوزه نقاشی ساختمان، این رنگها را پیشنهاد میکنند. هم اکنون رنگهای نیپون در ۳۰ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی نمایندگی فعال داشته و در کشور ما نیز با قدرت، سهم بزرگی از بازار را از آن خود کرده است.
مزایای رنگ نیپون
کاتالوگ رنگ نیپون نیز تنالیته کاملی از رنگهای مختلف را داراست که برای هر محیطی میتوانید از رنگهای جذاب و بادوام آن استفاده کنید. این رنگها مزایای زیر را به همراه خواهند داشت.
سرعت بالا در خشک شدن
چسبندگی بالا
سازگار با محیط زیست
فاقد بوی نامطبوع
قابلیت رقیق شدن با آب به جز رنگ روغن
رنگ ساندورا – تولید کننده نمونه رنگ
رنگ ساندورا به عنوان یک برند رنگ ایرانی، از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد. این برند که متعلق به شرکت شیمی گران فردا میباشد، رنگهای متنوع ساختمانی را بر پایه آب تولید و عرضه کرده است.
شرکت تولیدی شیمی گران فردا با برند رنگ ساندورا در سال ۱۳۹۳ از طرف سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه کیفیت استان تهران انتخاب گردید. رنگ ساندورا با ارائه محصولات با کیفیت و استانداردهای روز دنیا و مشارکت داوطلبانه در حفاظت از محیط زیست با تولید هر چه بیشتر رنگهای پایه آب رضایت حداکثری مشتریان خود را تأمین کرده است.
رنگ ساندورا محصول شرکت تولیدی شیمی گران فردا دارای گواهینامه بین المللی کنترل کیفیت ISO سری ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ است و همچنین موفق به اخذ گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تأیید اداره استاندارد ایران و دریافت ۵ نشان استاندارد ملی گردیده است.
مزایای رنگ ساندورا
زیبایی و تزئینی: رنگهای ساندورا دارای ماهیت تزئینی و ظریفی هستند و توجه بیننده را جلب خود خواهند کرد.
افزایش جذابیت فضای داخلی: این رنگها در دیوارها و سقفها مورد استفاده قرار میگیرند و به زیبایی فضا کمک میکنند.
کاربرد هنری و تزئینی: رنگهای دکوراتیو اکریلیک ساندورا در محیطهای مسکونی، اداری و تجاری به عنوان رنگ تزئینی مورد استفاده قرار میگیرند.
مقاومت در برابر کپک و رطوبت: این رنگها با مواد اولیه مرغوب تولید میشوند و مقاومت بالایی دارند.
قابل شستشو: رنگهای ساندورا به سادگی قابل شستشو هستند.
مکانی مطمئن برای خرید انواع رنگ ساختمانی
ما در این مطلب سه برند معتبر و با کیفیت رنگ را به شما معرفی کردیم تا اگر تصمیم به خرید رنگ گرفتهاید، برندهای خوب بازار را بشناسید و سپس اقدام به انتخاب رنگ مورد نظرتان کنید. در فروشگاه رنگ عتیق به نشانی atighpaintshop.com شما میتوانید کاتالوگ رنگ هر سه برند، نیپون، الوان و ساندورا را مشاهده کنید و از میان آنها رنگهای مورد علاقه خود را بصورت آنلاین سفارش دهید.
در بخش رنگ نیپون، شما میتوانید رنگهای موجود در کاتالوگ را بر روی دیواری نیز مشاهده کرده و رنگ مناسب را آسانتر انتخاب کنید.
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این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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