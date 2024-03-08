به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عواطف در دنیای دیجیتال؛ شیوه‌های نوین شکل‌دهی به حقیقت در جهان معاصر» نوشته آدریان اسکریبانو به‌تازگی با ترجمه میثاق شایق توسط موسسه فرهنگی دکسا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

ترجمه این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «شکوفایی» است که این‌ناشر منتشر می‌کند. ازجمله سوالات پیش‌روی انسان مدرن این است که چگونه زندگی‌ای ارزش زیستن دارد؟ کتاب‌های مجموعه مورد اشاره برای پاسخ به این‌سوال منتشر می‌شوند.

آدریان اسکریبانو نویسنده «عواطف در دنیای دیجیتال» متولد ۱۹۶۰ در آرژانتین، سرپرست مرکز پژوهش و مطالعات جامعه‌شناختی و پژوهشگر شورای ملی پژوهش‌های علمی و فناوری این‌کشور است. او همچنین مدیر مجلۀ لاتین امریکن ژورنال آو ستادیز آن بادیز و گروه جامعه‌شناسی عواطف و بدن در مؤسسۀ پژوهشی جینو ژرمانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بوینس‌آیرس است. اسکریبانو هماهنگ‌کنندگی ۲۶ کارگروه با موضوع بدن و عواطف در انجمن جامعه‌شناسی امریکای لاتین (ALAS) و مدیریت ارشد ۸۰ کارگروه با موضوع اجتماع و عواطف در انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی (ISA) را نیز در کارنامه دارد.

این‌مولف در کتاب پیش‌رو به این‌مساله اشاره کرده که در دنیای امروز، فرایندهای دستیابی به حقیقت، از رویه‌های سنتی و علمی رایج فاصله می‌گیرند. این‌فرایندها به‌سمت منطق ناشی از احساس و عواطف میل می‌کنند و شکل‌های مختلف درک احساس، از طریق سازماندهی هوشمند تنظیم عاطفه و معنویت، به‌عنوان شیوه‌های رسیدن به حقیقت تفسیر می‌شوند.

اسکریبانو می‌گوید ما در جهانی به هم پیوسته از طریق دنیای مجازی‌دیجیتالی زندگی می‌کنیم که تحولات فناورانه ۲۰ سال اخیر آن را سروشکل داده‌اند. قدرت این‌برنامه‌ها و ابزارها کاملاً آشکار و کاربردشان هم در پژوهش‌های اجتماعی نیازی در حال رشد در علوم اجتماعی است. او در نوشتن کتاب «عواطف در دنیای دیجیتال» ساختار پرسش و پاسخ را در پیش گرفته و مطالب را با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی، دنیای دیجیتالی و تلفن همراه نوشته و می‌گوید اشاره به آن‌ها، درک ساختاربندی فعلی دنیای اجتماعی را میسر می‌کند.

کتاب «عواطف در دنیای دیجیتال» ۷ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «بدن/عواطف و زیست‌جهان مجازی/موبایلی/دیجیتال»، «اینستاگرام، دیدن برای باور کردن: نوانخانه‌های امریکای لاتین»، «واتساپ، برقراری ارتباط، ثبت، دانستن: تعارض اجتماعی آرژانتینی‌ها و راهپیمایی هندوراسی‌ها به امریکا»، «سیاست و عشق: دو نوع قوم‌نگاری دیجیتال»، «پهپادها: شیوه‌ای جدید برای مشاهده حساسیت‌های تعاملات اجتماعی؟»، «آزمایش خلاقه بیانگرانه: ابزار ثبت حساسیت» و «درآمدی بر معرفت‌شناسی پژوهش دیجیتال درباره عواطف».

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

قوم‌نگاری دیجیتال آزمایشی پژوهشی و شبیه فرایند آشنایی با محله‌ای است که قبلا هرگز ندیده‌ایم: باید مراقب و هشیار وارد شوید، باید با افرادی که حس می‌کنید «نماینده» هستند، صحبت کنید، باید دریابید از کجا غذا تهیه می‌کنند، باید با موسسات محلی آشنا شوید، بدانید در موقعیت‌های بحرانی چه کاری انجام دهید و غیره. وقتی به شخصیتی اینستاگرامی «می‌رسیم» و می‌خواهیم او را دنبال کنیم، این‌کار را (تقریبا بدون فکر کردن) انجام می‌دهیم، چشم‌انداز، افراد و تفاسیر را تشخیص می‌دهیم. به این‌ترتیب باید تصمیم بگیریم آیا یادداشت برداریم، صدا ضبط کنیم، «بعدا» برای نوشتن آماده شویم، از ابزاری دیگر برای «پشتیبانی» از مشاهدات (روزنامه، کتابچه، آلبوم) استفاده کنیم، یا روایت نظراتی که شاهدش هستیم، «بازیابی» کنیم تا دریابیم چه‌طور در آن دنیای خاص، مجازی/موبایلی/دیجیتال انجام می‌شود.

این‌کتاب با ۲۸۴ صفحه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان منتشر شده است.