به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران صبح دوشنبه در همایش روز روابط عمومی، با اشاره به تضادهای موجود در فضای مجازی و اهمیت مدیریت علمی شایعات، بر ضرورت به‌کارگیری روش‌های نوین تحقیقاتی از جمله قوم‌نگاری دیجیتالی برای مدیریت بحران‌های مجازی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی دانشگاه می‌تواند واحد رهبری بازسازی پیمان اجتماعی علم و جامعه باشد.

صالحی عمران در این همایش اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر، بارها شاهد روایت‌های مختلف و گاه متناقض در فضاهای دیجیتالی بوده‌ایم. اگر دانش مدیریت بحران و روابط عمومی را در کنار توجه ویژه به اساتید و اتصال دانشگاه با بیرون به کار نگیریم، نمی‌توانیم این فضا را به درستی مدیریت کنیم.

وی افزود: مدیریت شایعه به صورت علمی بسیار مهم است و پاسخ‌های علمی می‌تواند به هویت‌بخشی به این فضا کمک کند.

رئیس دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش روابط عمومی در مرجعیت پاسخگویی تصریح کرد: مدیریت پاسخگویی به فضای مجازی و نقش آن در مرجعیت پاسخگویی بسیار حیاتی است. روابط عمومی می‌تواند کاری کند که مرجعیت پاسخگویی به دانشگاه بازگردد و متأسفانه ما کمتر روی این موضوع کار کرده‌ایم و گاهی سرگرم اطلاع‌رسانی و گزارش اتفاقات می‌شویم و از تولید محتوای اصیل غافل می‌مانیم.

صالحی عمران با اشاره به اهمیت به‌کارگیری روش تحقیق مناسب خاطرنشان کرد: هر کاری باید بر اساس داده‌های علمی انجام شود. وقتی سیستمی دچار بحران می‌شود، حتماً باید روش علمی به کار گرفته شود.

صالحی افزود: تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتی که بدون تحقیق و بدون رویکرد روش‌شناختی صورت می‌گیرد، عموماً نتیجه‌بخش نیست و روش قوم‌نگاری دیجیتالی برای مدیریت فضاهای مجازی بسیار جذاب و کاربردی است.

رئیس دانشگاه مازندران افزود: قوم‌نگاری دیجیتالی به معنای حضور در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، مطالعه فرهنگ تعاملات و رفتارهای انسانی در محیط‌های دیجیتال و آنالیز مدیریت محتواهاست.گ و این روش به ما کمک می‌کند لایه‌های پنهان فرهنگ سازمانی و مراجع اعتماد را درک کنیم. به نظر من، آموزش این شیوه برای مسئولان روابط عمومی الزامی است.

صالحی عمران در پایان تأکید کرد: روابط عمومی دانشگاه با این رویکرد می‌تواند یک واحد رهبری برای بازسازی پیمان اجتماعی علم و جامعه باشد. این کار، مرجعیت دانشگاه را به عنوان مرجع علم و پاسخگو در همه حوزه‌ها و مسائل اجتماعی تثبیت می‌کند و این حلقه اتصال، جز روابط عمومی هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند باشد.