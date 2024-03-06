به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر روسیه در سفر خود به جمهوری آذربایجان با رییس جمهور این کشور دیدار می کند.

«میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه قرار است روز چهارشنبه با «الهام علی‌اف» رییس‌جمهور جمهوری آذربایجان گفتگو کند.

نخست‌وزیر روسیه روز سه شنبه پس از ورود به باکو، با «علی اسدوف» نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد شد. در این دیدار دو طرف بر علاقمندی خود برای گسترش بیشتر همکاری ها بین دو کشور تاکید کردند. میشوستین اهمیت افزایش سرمایه گذاری های متقابل میان روسیه و جمهوری آذربایجان را مورد تاکید قرار داد.

نخست وزیر روسیه بر رفع انسداد روابط اقتصادی و حمل و نقل در منطقه قفقاز جنوبی تاکید و اعلام کرد که مسکو به صلح، ثبات و رفاه در منطقه علاقمند است.

پس از این دیدار برخی توافقنامه های دو جانبه در زمینه نقشه راه توسعه گردشگری دوجانبه در سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۶ به امضا دو طرف رسید.