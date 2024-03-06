خبرگزاری مهر، گروه سیاست: بعد از برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اپوزیسیون داخل و خارج کشور در موضعگیریهایی سازمانیافته، مشارکت گسترده مردم در انتخابات را مورد حمله قرار دادند و مدعی قهر تودههای مردم با «ساختار رسمی» شدند.
یکی از این چهرهها، مصطفی تاجزاده از چهرههای رادیکال جریان مدعی اصلاحطلبی است که روز گذشته در بیانیهای ضمن ابراز سرور از میزان مشارکت، انتخابات ۱۱ اسفند را «حداقلی» خواند.
بیانیه ساختارشکنانه تاجزاده در شرایطی است که بنابر برخی اقوال رسانهای، گروهک تروریستی منافقین با استفاده از ابزاری به نام «اردشیر امیر ارجمند» مشاور موسوی، در صدد بهرهبرداری از رادیکالیسم مدعی اصلاحطلبی علیه نظام است.
گروهک منافقین در واقع برای پوشاندن شکست کمپین خود در واداشتن مردم به رأیندادن، با واسطه امیرارجمند از رادیکالهایی نظیر تاجزاده خواسته که در مواضع خود، از حضور نیافتن مردم پای صندوقهای رأی قدردانی کنند؛ در همین باره تاجزاده در بخشی از حشونامه خود نوشته است: «به هممیهنانی که رأی ندادند… درود میفرستم».
تندروهایی نظیر تاجزاده در شرایطی با بازی در زمین منافقین، از میزان مشارکت رقمخورده در انتخابات اظهار سرور میکنند که از قضا، خودشان یکی از دلایل و عوامل اصلی در دلزدگی پایگاه رأی اصلاحات برای شرکت در انتخاباتهای سالهای گذشته به شمار میآیند.
تندروهای مدعی اصلاحطلبی با سیاهنمایی از وضعیت کشور و چشمپوشاندن بر واقعیتها، در واقع عامل اصلی عدم تمایل بخشهایی از جامعه، جهت شرکت در انتخابات هستند.
با لحاظ واقعیت مذکور، امثال تاجزاده نه تنها باید خودشان را شاکی بلکه در واقع باید در مقام «متهم اصلی» بنشانند. تاجزاده و نیروهای نزدیک به او با حمایت از حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و همچنین مصروفساختن ظرفیتهای ایران به پای ایده «اتکا به غرب»، کشور را به مدت ۸ سال تمام، معطل هوسهای سیاسی خود کردند و در نهایت شد آنچه شد.
شاکینمایی تاجزاده، در شرایطی است که عملاً و علناً مشی و مرام او، بر «جبهه اصلاحات ایران» سایه افکنده و اکثریت خواهان مشارکت در این جبهه را به گروگان گرفته است؛ تا جایی که خاتمی نیز ترجیح داد با پیروی از تاجزاده، در انتخابات شرکت نکند. تاجزاده در حال نابودی جریان اصلاحات است.
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