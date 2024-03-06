به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های آبخیزداری در اردبیل همزمان با هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: استان اردبیل به ویژه شهرهای شمالی آن مستعد جاری شدن سیلاب و روان‌آب‌ها هستند که اردیبهشت و خردادماه امسال از این محل خسارت هنگفتی به شهرهای گرمی، انگوت، اصلاندوز و مشگین‌شهر وارد شده است.

وی تصریح کرد: باید در این مناطق طرح‌های آبخیزداری به ویژه احداث بندهای تأخیری و سدهای کوچک احداث و امکان جمع‌آوری و بهره‌برداری از منابع آب بر اثر بارش شدید باران‌های موسمی در فصل بهار فراهم آید.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: پیشنهاد دادیم تا در دور دوم سفر رییس جمهور منابع اعتباری ملی برای این طرح‌ها پیشنهاد شود تا ما بتوانیم طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری متنوع را در این مناطق اجرایی و عملیاتی کنیم.

میرجعفریان افزود: در کنار کنترل سیلاب‌ها و روان‌آب‌ها، اجرای این طرح‌ها می‌تواند به نفع توسعه زراعت و باغداری باشد و تنظیم آب جاری شده را در طول سال به بخش‌های کشاورزی و احشام روستاییان فراهم آورد.

وی با ابراز خرسندی از 26 طرح آبخیزداری و سازه‌های عمرانی اجرا شده در این بخش خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه شده تا شاهد بهره‌برداری از این طرح‌های آبخیزداری به نفع حفظ خاک، پوشش گیاهی و همچنین جلوگیری از سیلاب و کم شدن خطرات خشکسالی باشیم.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اجرای این طرح‌ها نه تنها به کنترل روان‌آب‌ها کمک می‌کند بلکه تزریق برای منابع آب زیرزمینی است تا بیش از سه میلیون و 200 هزار متر مکعب آب در حوزه‌های مختلف مدیریت شده و امکان بهره‌برداری از آن فراهم آید.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ثمرات حوزه کشاورزی و باغبانی، عایدات بسیاری نیز در حوزه معیشت روستاییان و تقویت صنعت گردشگری به همراه دارد که می‌تواند به عنوان سازه گردشگری مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد.