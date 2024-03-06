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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۰

معاون استاندار اردبیل:

مناطق سیل‌خیز اردبیل در اولویت اجرای سازه‌های آبخیزداری قرار دارد

مناطق سیل‌خیز اردبیل در اولویت اجرای سازه‌های آبخیزداری قرار دارد

اردبیل- معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت:مناطق سیل‌خیز اردبیل در اولویت اجرای طرح‌های آبخیزداری به ویژه سازه‌های ذخیره آب قرار دارد تا جلوی خسارت ناشی از جاری شدن سیلاب گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های آبخیزداری در اردبیل همزمان با هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: استان اردبیل به ویژه شهرهای شمالی آن مستعد جاری شدن سیلاب و روان‌آب‌ها هستند که اردیبهشت و خردادماه امسال از این محل خسارت هنگفتی به شهرهای گرمی، انگوت، اصلاندوز و مشگین‌شهر وارد شده است.

وی تصریح کرد: باید در این مناطق طرح‌های آبخیزداری به ویژه احداث بندهای تأخیری و سدهای کوچک احداث و امکان جمع‌آوری و بهره‌برداری از منابع آب بر اثر بارش شدید باران‌های موسمی در فصل بهار فراهم آید.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: پیشنهاد دادیم تا در دور دوم سفر رییس جمهور منابع اعتباری ملی برای این طرح‌ها پیشنهاد شود تا ما بتوانیم طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری متنوع را در این مناطق اجرایی و عملیاتی کنیم.

میرجعفریان افزود: در کنار کنترل سیلاب‌ها و روان‌آب‌ها، اجرای این طرح‌ها می‌تواند به نفع توسعه زراعت و باغداری باشد و تنظیم آب جاری شده را در طول سال به بخش‌های کشاورزی و احشام روستاییان فراهم آورد.

وی با ابراز خرسندی از 26 طرح آبخیزداری و سازه‌های عمرانی اجرا شده در این بخش خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه شده تا شاهد بهره‌برداری از این طرح‌های آبخیزداری به نفع حفظ خاک، پوشش گیاهی و همچنین جلوگیری از سیلاب و کم شدن خطرات خشکسالی باشیم.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اجرای این طرح‌ها نه تنها به کنترل روان‌آب‌ها کمک می‌کند بلکه تزریق برای منابع آب زیرزمینی است تا بیش از سه میلیون و 200 هزار متر مکعب آب در حوزه‌های مختلف مدیریت شده و امکان بهره‌برداری از آن فراهم آید.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ثمرات حوزه کشاورزی و باغبانی، عایدات بسیاری نیز در حوزه معیشت روستاییان و تقویت صنعت گردشگری به همراه دارد که می‌تواند به عنوان سازه گردشگری مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد.

کد مطلب 6048465

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