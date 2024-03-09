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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبرداد؛

کشف مکمل های بدنسازی قاچاق در کرمان

کشف مکمل های بدنسازی قاچاق در کرمان

کرمان_ فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف محموله مکمل های بدنسازی قاچاق به ارزش 25 میلیاردریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، صبح شنبه در تشریح این خبرگفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی محموله مکمل‌های بدنسازی قاچاق در شهر کرمان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پایگاه اطلاعات پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به آدرس مربوطه اعزام و در بازرسی از این محل یک محموله مکمل‌های بدنسازی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6050330

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