کشف مکمل های بدنسازی قاچاق در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، صبح شنبه در تشریح این خبرگفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی محموله مکمل‌های بدنسازی قاچاق در شهر کرمان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پایگاه اطلاعات پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به آدرس مربوطه اعزام و در بازرسی از این محل یک محموله مکمل‌های بدنسازی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.