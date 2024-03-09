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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

نماینده ایران در مسابقات کوهنوردی با اسکی آذربایجان سوم شد

نماینده ایران در مسابقات کوهنوردی با اسکی آذربایجان سوم شد

مرضیه بها نماینده ایران در رقابت های بین المللی کوهنوردی با اسکی آذربایجان صاحب مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کوه‌نوردی با اسکی ISMF EUROPEAN SERIES کشور آذربایجان امروز شنبه با رقابت ورزشکاران در ماده اسپرینت آغاز شد. در این رقابت‌ها مرضیه بها پس از ورزشکارانی از اسلواکی و آذربایجان بر سکوی سوم بانوان قرار گرفت.

هم‌چنین فاطمه سادات در این مسابقات چهارم شد و معصومه کیانی زاده پنجم و نازنین مقدید ششم شدند.

در بخش مردان نیز که با حضور ۱۹ ورزشکار از ۸ کشور برگزار شد، علی کلهر و ابوالفضل ساوه‌ای عناوین پنجم و ششم را به خود اختصاص دادند. محسن ساوه‌ای نهم شد و حسین کلهر هم عنوان چهاردهم را کسب کرد.

در این ماده ورزشکاری از اتریش عنوان نخست را به دست آورد.

در این رقابت رضا طهماسبی به عنوان داور خط استارت و خط پایان و هم‌چنین به عنوان یکی از طراحان مسیر حضور داشت.

این رقابت‌ها که در منطقه «شاه‌داغ» جمهوری آذربایجان درحال برگزاری است، فردا با انجام مسابقات در ماده ورتیکال ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6050622

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