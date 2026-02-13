به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای شهاب، منابع فلسطینی از تداوم بازداشت فلسطینی ها به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

نظامیان اسرائیلی صبح امروز در جریان یورش به شهرک جبع در جنوب جنین در کرانه باختری شماری را بازداشت کردند.

از سوی دیگر باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی طی روزهای گذشته ۱۰ زن فلسطینی، از جمله یک کودک دختر، را بازداشت کرده ‌اند.

بر اساس این گزارش، با این بازداشت‌ها شمار زنان اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۶۶ نفر افزایش یافته است که در میان آنان سه کودک نیز حضور دارند.