«ناصر ایمانی» کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اختلاف‌افکنی اظهار کرد: ایشان به چهار سال آینده مجلس نگاه می‌کنند که اگر قرار باشد که منتخبین مجلس در حال و هوای قبل از انتخابات باشند، این مجلس چه جایگاهی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد قانونی کشور خواهد داشت.

وی افزود: معمولاً مواضع تند از سوی برخی کاندیداها اگرچه مورد پسند نیست و برخی اوقات، آلوده به اتهام‌زنی و سیاه‌نمایی می‌شود اما به هر حال تا قبل از برگزاری انتخابات، قابل تحمل است؛ اما اگر قرار باشد بعد از برگزاری انتخابات هم افرادی که موفق به کسب رأی شده‌اند، بخواهند تفرقه‌انگیزی کنند، آسیب جدی به نهاد مردمی مجلس و افکار عمومی وارد خواهد شد.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: برخی افراد، رشد سیاسی خود در جامعه و حتی رأی مردم را با اتخاذ مواضع سلبی، به دست می‌آورند و شخصیت‌شان با این دست مسائل شکل گرفته است؛ آن‌ها مواضع آوانگارد و تندی دارند و این کار را ادامه می‌دهند. این موضوع از جانب نماینده مردم، غیر قابل قبول است.

ایمانی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه پرهیز از اختلاف‌افکنی تازگی ندارد و همیشه مورد تاکید ایشان بوده است ادامه داد: اگر افراد بخواهند متنبه شوند، از مواضع رهبر انقلاب طی سالیان گذشته مطلع هستند و باید با تنظیم رفتار خود با فرمایشات ایشان، از اختلاف پرهیز کنند.