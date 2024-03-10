شاهین بیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر و در خصوص دربی ۱۰۳ گفت: به سختترین بازی دور برگشت رسیدیم، دیداری که بینندگان زیادی دارد و همه منتظر هستند تا برخلاف دور رفت دیدار این دوتیم یک برنده داشته باشد، البته دربی به ندرت جذاب و از لحاظ فنی قابل تحلیل میشود اما در مجموع احتیاط دوتیم کیفیت بازی را تحت تأثیر قرار میدهد، ترس از نباختن همیشه در دربی وجود دارد چون باخت تبعات بدی خواهد داشت و حتی زمانی که ما هم بازی میکردیم اول به دنبال اداره بازی و بعد گلزنی بودیم البته با توجه به شرایط دو تیم و سه امتیاز فاصله باید منتظر یک بازی هجومی از دوتیم در این دیدار باشیم.
نقاط قوت استقلال میتواند این تیم را برنده کند
وی در خصوص نقاط قوت استقلال برای دربی گفت: استقلال با اینکه کمتر از سایر تیمهای لیگ برتری جذب بازیکن داشت اما نقاط قوت تعیین کنندهای دارد، حسینی آماده درون دروازه و خط دفاعی هماهنگ که با آمدن سیلوا بهتر هم شده است، خط هافبکی پر انرژی و تأثیر گذار که اگر میانه میدان را در اختیار بگیرد به طور حتم استقلال برنده خواهد شد، بلانکو و رمضانی هم اگرچه باهم در ترکیب نبودند عملکرد خوبی داشتند و دو مهره تأثیر گذار حردانی و جلالی هستند که میتوانند برای پرسپولیس درد سر ساز شوند.
بیانی در پاسخ به این پرسش که نکونام گفته قول قهرمانی نمیدهد گفت: مگر قرار بود قول قهرمانی بدهد فقط یک سرمربی کم تجربه چنین قولی خواهد داد، بازیهای لیگ سختتر میشود و تیمها نمیخواهند امتیاز از دست بدهند. بنابراین باید برای قهرمانی تلاش کرد بازی به بازی پیش رفت و انتظارات را نباید بالا برد، استقلال فصل بسیار سخت و پر حاشیهای را آغاز کرد اما با یکدلی و وحدت نفرات تیم هفتههای زیادی است صدر نشین لیگ است و میتواند این روند را تا پایان فصل ادامه دهد و به قهرمانی برسد که این مستلزم حمایت هواداران و مجموعه استقلال است که متأسفانه نکونام از مدیریت حمایتی ندیده و تنها حامیان او هواداران هستند که او را تنها نخواهند گذاشت.
تفکرات اوسمار پرسپولیس را متحول کرده
کارشناس فوتبال در خصوص شرایط پرسپولیس هم گفت: تغییرات در پرسپولیس باعث شده تفکرات جدیدی در تیم حاکم شود و این بجز شکست برابر آلومینیوم اراک در سایر دیدارها پیروز شود، تغییر در کادر فنی سرخ پوشان به سود این تیم بوده و باید ببینیم که این مربی مقابل استقلال چه خواهد کرد و باید ببینیم دو مربی در نیمه مربیان چقدر تأثیر گذار خواهند بود و آیا میتوانند نتیجه را به سود تیم خود تغییر دهند.
دوست دارم استقلال برنده شود
بیانی در خصوص نتیجه دربی ۱۰۳ گفت: به عنوان کسی که سالها در استقلال بازی کردم و کاپیتان تیم بودم دوست دارم آبیها برنده شوند اما بازی با توجه به شرایط جدول بسیار سخت است و هر تیمی که دچار اشتباه شود، آرامش نداشته باشد و تمرکز خود را از دست بدهد نتیجه را به حریف واگذار خواهد کرد پس امیدوارم استقلال با آرامش بازی کند تا برنده این دیدار حساس شود.
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