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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۴۸

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه:

حمایت از ایجاد موزه وقف در استان یزد

حمایت از ایجاد موزه وقف در استان یزد

یزد- رییس سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره برخی فعالیت‌های انجام شده در راستای راه‌اندازی موزه وقف در استان یزد گفت: از راه اندازی این موزه حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در نشست شورای وقف استان یزد با تاکید بر اینکه فعالیت های مرتبط با وقف نباید معطل تصمیم گیری‌ها شود، بر لزوم تشکیل کمیته ای برای تسریع پروژه های وقف و انجام اقدامات ویژه در این زمینه تاکید کرد.

وی بیان کرد: در مورد پروژه های وقف نباید همانند پروژه های بخش خصوصی عمل شود بلکه باید از قوانین در راستای تسریع این پروژه ها بهره گرفت.

خاموشی از ورود سازمان اوقاف و امور خیریه به بحث مسکن نخبگان در ۱۰ استان کشور خبر داد و افزود: اگر در استان یزد هم همکاری شود آمادگی داریم به عنوان یازدهمین استان مشارکت داشته باشیم و در مورد برق خورشیدی نیز در این استان به شکل ویِژه آماده همکاری هستیم.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: همه این اقدامات باعث رونق اقتصادی در منطقه نیز خواهد شد و در نهایت سود آن به مردم و سرمایه گذار می رسد و از ادارت اوقاف استانها درخواست دارم سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: وقف بیت المال است و کمیسیون مشترکی با وزارت میراث فرهنگی نیز تشکیل شد تا برای مشکلات احتمالی تصمیم گیری شود و هر گونه همکاری را داشته و خواهیم داشت.

خاموشی در مورد راه اندازی موزه وقف در استان یزد نیز بیان کرد: اگر این موزه در استان یزد ایجاد شود آماده هر گونه همکاری هستیم زیرا اسناد تاریخی زیادی در زمینه وقف وجود دارد که تجمیع و گردآوری نشده و باید برای نگهداری این اسناد برنامه ریزی شود.

کد مطلب 6051854

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