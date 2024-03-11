باید کودکان بازمانده از تحصیل در حرکت جهادی به مدرسه باز گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر بهره‌گیری از فیوضات عظیم ایام و لیالی این ماه پر برکت تاکید کرد و با اشاره به جایگاه مرجع ملی حقوق کودک به عنوان متولی هماهنگی و همگرایی دستگاه عضو شورای هماهنگی این مرجع اظهار داشت: فعالیت جزیره‌ای آفت مهمی است که از عدم هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها ناشی می‌شود، توجه به هدف و هم‌افزایی و همفکری برای رسیدن به هدف مطلوب و مورد انتظار لازمه کار تیمی و جمعی است؛ لذا مرجع ملی حقوق کودک به عنوان متولی هماهنگی بین دستگاه‌های عضو وظیفه دارد با دقت نظر و حساسیت بیشتری در این خصوص عمل کند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تداوم و استمرار فعالیت‌های حمایتی و نظارتی گفت: مثلاً در موضوع کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی این کودکان به تنهایی منجر به رفع مشکل نخواهد شد بلکه اقدامات نظارتی و حمایتی مداوم و مستمر برای بازگشت این کودکان به تحصیل و رفع عوامل بازماندگی از تحصیل و کنترل موضوع برای عدم بازگشت آنان به خیابان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اعتقادی مستحکم و ارزشمند خود زیبنده نیست که در برخی موارد بخصوص در حوزه کودکان شاهد مشکلات و نواقصی باشیم.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر لزوم بسیج و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و به صحنه آوردن سمن‌ها و خیرین در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل اظهار داشت: باید با انجام اقدامات تعاملی و کارشناسی، بستر و شرایط مناسب برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان در موقعیتِ کار و خیابان به کانون خانواده و کلاس‌های درس فراهم شود.

وی تاکید کرد: باید برای سال تحصیلی آینده از هم اکنون با حرکت جهادی و همه جانبه و اقدامات کارشناسی شده و به کارگیری ضمانت اجراهای مناسب، شرایطی را فراهم آورد که همه کودکان بخصوص در مقطع ابتدایی حتماً در کلاس درس حاضر شوند، موضوع بازماندگی از تحصیل اصلاً قابل قبول نیست و ما در پیشگاه خداوند مسئولیم که این وظیفه مهم را به نحو احسن به سرانجام برسانیم.