به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دادگستری، نشست بررسی چالشها و موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاههای متولی به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
رحیمی در این نشست با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، به مقام شامخ شهدا و ایثارگران کشورمان ادای احترام کرد.
وزیر دادگستری، حقوق شهروندی را موضوعی بسیار مهم و کلیدی برشمرد که اجرای آن به فراخور موضوع و وظایف، به همه دستگاهها تکلیف شده است.
رحیمی اظهار داشت: وزارت دادگستری با توجه به جایگاه خاص آن در قانون اساسی به عنوان متولی هماهنگی بین قوا و وظایف ذاتی این وزارتخانه، پیگیری و هماهنگی بین دستگاههای متولی حقوق شهروندی را بر خود فرض دانست و از این منظر تلاش کرد تا با برگزاری نشستهای تخصصی، شبکهسازی و هماهنگی نسبت به ایجاد حساسیت و دغدغه در دستگاههای اجرایی برای احقاق حقوق شهروندان و توجه ویژه به این امر اقدام کند.
وی با اذعان به اینکه اهمیت موضوع حقوق شهروندی و گستردگی موضوعات و وجوه آن باعث شده که همه دستگاهها به نوعی با این موضوع در ارتباط باشند، افزود: با توجه به حساسیت موضوع تلاش داریم با هماهنگی همه دستگاههای متولی، وضعیت احقاق حقوق شهروندی را بهبود بخشیده و موارد نقض آن را به حداقل برسانیم.
وزیر دادگستری گفت: افزایش آگاهی عمومی و استفاده از ابزار رسانه در آشنایی مردم با حقوق خود و ارتقای سطح دانش جامعه در این زمینه، یکی از عوامل تحقق حقوق شهروندی است. تلاش میکنیم در نشستهای تخصصی مستمر در دستگاههای متولی، به فراخور موضوعات و شرایط، چالشهای تحقق حقوق شهروندی را شناسایی و با رفع موانع، زمینه و بستر لازم برای ارتقای شاخصهای مربوطه و افزایش رضایتمندی جامعه را فراهم آوریم.
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالمللی وزیر دادگستری نیز در این نشست، با ارایه گزارشی از برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه حقوق شهروندی، به دغدغه جدی وزیر دادگستری در خصوص پیگیری موضوع چالشها و موانع تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: موضوع حقوق شهروندی گاهاً به ابزاری در دست بدخواهان تبدیل و با بزرگنمایی و یا سوءبرداشت سعی در تخریب وجهه کشورمان در مجامع بینالمللی دارند، از این حیث و با توجه به اهمیت موضوع و اثرگذاری آن بخصوص در رسانهها، وظیفه داریم همه تلاش خود را برای بهبود شاخصهای این موضوع و ارتقای تحقق آن در جامعه به کار بگیریم.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای متولی حقوق شهروندی، به ارایه پیشنهادات، دیدگاهها و نظرات خود حول محور شیوههای هماهنگی و همافزایی بیندستگاهی برای بهبود شاخصهای تحقق حقوق شهروندی پرداختند.
