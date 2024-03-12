افتتاح مدارس نیمه ساز در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دبیرستان ۶ کلاسه دکتر احمد قفلی در روستای اوارشک از توابع بخش احمدآباد اظهار کرد: یک روزی در جمع مردم گفتیم که در سال جاری انتخابات خوبی را در مشهد برگزار می‌کنیم که نتیجه این شد که در ۳۱ مرکز استان کشور سه شهر مشارکت افزایشی داشتند که در آن دو شهر آرا یک هزار یا دو هزار رأی افزایشی داشته اما در مشهد افزایش آرا به میزان بیش از ۱۰۰ هزار رأی بوده است.

فرماندار مشهد ادامه داد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۷ درصد در اخذ رأی و هفت درصد در مشارکت افزایش داشتیم.

وی افزود: امروز به همت مردم و عنایت الهی مدارس نیمه‌ساز یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند و آنقدر مدرسه می‌سازیم که آموزش و پرورش اعلام کند در مشهد دیگر مشکل مدرسه نداریم.

داوری با اشاره به اینکه مدارس کارخانه هویت‌سازی هستند، گفت: نباید از جامعه خدوم معلمان غفلت کنیم، چرا که اگر امروز هر فردی به مردم خدمت می‌کند، آن را مدیون جامعه فرهنگیان است.

فرماندار مشهد افزود: دشمن هویت ما را نشانه گرفته است، به گونه‌ای که یک ایرانی به ایرانی بودن خودش افتخار نکند و هویت نداشته باشد، چرا که هویت ایرانی دنیا را متزلزل کرده است.

وی با بیان اینکه این مدرسه توسط خیری ساخته شده که در آمریکا ساکن است، ادامه داد: این یعنی هویت ایرانی، چرا که یک ایرانی هر کجا که باشد به میهن و اعتقاد خودش پایبند است.

داوری بیان کرد: ایرانیان پایبند به میهن می‌دانند که فرزندان ایران باید علم بیاموزند و متخصص شوند تا علم دنیا در اختیار این فرهنگ و دین و اعتقاد قرار بگیرد.

در ادامه محمود کریمی، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه احمد آباد نیز در این مراسم گفت: این واحد آموزشی شامل دبیرستان و هنرستان ۶ کلاسه به نام دکتر احمد قفلی در محله اوارشک شهر جدید بینالود و در اجرای طرح هر سه شنبه، یک مدرسه در خراسان رضوی با حضور جمعی از مسؤولان آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه احمد آباد افزود: این دبیرستان با ۸۰۰ متر مربع زیربنا و با بهره مندی از نمازخانه، کارگاه و کلاس‌های آموزشی پذیرای ۹۵ دانش آموز در سال است.

وی گفت: بیش از ۹ میلیارد تومان برای ساخت دبیرستان و هنرستان دکتر احمد قفلی هزینه شده است.

کریمی افزود: طرح ساخت مدرسه ۶ کلاسه دکتر احمد قفلی از سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه احمد آباد گفت: ۱۲ مدرسه در شهر جدید بینالود فعال است که بیش از ۲۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر در مقاطع تحصیلی در آن مشغول تحصیل هستند و با توجه به مهاجرت معکوسی که در چند سال گذشته روی داده؛ نیاز است تعداد مدارس نیز افزایش یابد.