به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان از سال ۲۰۲۵ با ساز و کاری جدید و با حضور ۳۲ تیم برتر جهان از قاره‌های مختلف به میزبانی آمریکا (میزبان جام جهانی ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.

به دنبال حذف ناپولی از لیگ قهرمانان اروپا به دست رئال مادرید، تیم فوتبال یوونتوس به عنوان بیست و یکمین تیم و به عنوان نماینده ایتالیا صعودش به جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۵ قطعی شد.

سهمیه هر قاره به شرح زیر است:

اروپا: ۱۲ سهمیه

آمریکای جنوبی: ۶ سهمیه‌

‌آسیا: ۴ سهمیه‌

‌آفریقا: ۴ سهمیه‌

‌آمریکای شمالی: ۴ سهمیه

‌اقیانوسیه: یک سهمیه‌

‌کشور میزبان: یک سهمیه

سهمیه قاره اروپا (۱۲ سهمیه)

اروپا ۱۲ سهمیه در جام باشگاه‌های جهان دارد که ۴ سهمیه آن قهرمانان دوره‌های اخیر لیگ قهرمانان اروپا هستند. در واقع قهرمان مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در فصل‌های ۲۱-۲۰۲۰ (چلسی)، ۲۲-۲۰۲۱ (رئال مادرید)، ۲۳-۲۰۲۲ (منچسترسیتی) و ۲۴-۲۰۲۳ (نامشخص) حضورشان در مسابقات جام باشگاه‌های دنیا قطعی است. ۸ سهمیه باقیمانده اما از طریق رده‌بندی باشگاهی یوفا تعیین خواهند شد. یوونتوس به دنبال حذف ناپولی از لیگ قهرمانان اروپا صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شده است.

تیم‌های اروپایی که حضور خود را قطعی کرده اند:

چلسی (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۱-۲۰۲۰)، رئال مادرید: (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۲-۲۰۲۱)، منچسترسیتی: (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۳-۲۰۲۲)، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن، اینترمیلان، پورتو، بنفیکا، دورتموند، یوونتوس

آمریکای جنوبی (۶ سهمیه)

آمریکای جنوبی در جام جهانی دارای ۶ سهمیه خواهد بود که ۴ سهمیه شامل قهرمانان دوره‌های اخیر جام لیبرتاروس است و ۲ سهمیه دیگر هم بهترین تیم‌های رده بندی ۴ ساله کونمبول خواهند بود. در آمریکای جنوبی تاکنون حضور پالمیراس (قهرمان فصل ۲۰۲۱ لیبرتادورس)، فلامینگو (قهرمان فصل ۲۰۲۲ لیبرتادورس) و فلومیننزه (قهرمان فصل ۲۰۲۳ لیبرتادورس) قطعی شده است.

قاره آسیا (۴ سهمیه)

قاره آسیا هم ۴ سهمیه در جام جهانی باشگاه‌ها خواهد داشت ۳ سهمیه در اختیار قهرمان ۳ دوره اخیر جام باشگاه‌های آسیا قرار خواهد گرفت و سهمیه چهارم هم به بهترین تیم واجد شرایط در رده بندی ۴ ساله AFC تعلق می‌گیرد. به این ترتیب، حضور الهلال عربستان (قهرمان فصل ۲۰۲۱) و اوراوا رد دایموندز ژاپن (قهرمان فصل ۲۰۲۲) قطعی شده است.

قاره آفریقا (۴ سهمیه)

قاره آفریقا هم با ۴ سهمیه شرایطی همچون قاره آسیا دارد و تا کنون حضور الاهلی مصر (قهرمان فصل ۲۰۲۱) و الوداد کازابلانکا مراکش (قهرمان فصل ۲۰۲۲) لیگ قهرمانان آفریقا قطعی شده است.

آمریکای شمالی (۴ سهیمه)

۴ سهمیه آمریکای شمالی همگی از بین قهرمانان چهار دوره اخیر لیگ قهرمانان کونکاکاف مشخص خواهد شد. تاکنون حضور تیم‌های مونتری مکزیک، سیاتل ساندرز آمریکا و لئون مکزیک قطعی شده و سهمیه آخر هم به تیمی که در لیگ قهرمانان کونکاکاف در فصل جاری قهرمان شود اختصاص داده می‌شود.

اقیانوسیه (یک سهمیه)

کنفدراسیون اقیانوسیه هم یک سهمیه در این مسابقات خواهد داشت که به بهترین تیم در رده‌بندی ۴ ساله اختصاص داده می‌شود و تیم «اوکلاند سیتی» از این طریق حضورش را قطعی کرده است.

به این ترتیب، تاکنون ۲۱ تیم حضور خود را در جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۱ قطعی کرده اند.

قهرمانان ادوار اخیر لیگ‌های قهرمانان در قاره‌های مختلف