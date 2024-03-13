فوتسال در ایران مظلوم واقع شده است

بهمن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فوتسال در کشور ما مظلوم واقع شده است، نتایجی که ما در فوتسال کشور کسب کردیم اگر در فوتبال این اتفاق می‌افتد حمایت بیشتری می‌شدند و هم اکنون آن اندازه‌ای که از فوتبال حمایت می‌شود با توجه به کسب نتایج مطلوب از فوتسال حمایت نمی‌شود.

فوتسالیست مشهدی در خصوص تیم ملی اظهار کرد: پوشیدن لباس تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و بازیکن باید تلاش بسیاری داشته باشد که در تیم ملی بازی کند که من افتخار همراهی تیم ملی را داشتم، امسال دعوت نشدم که نظر کادر فنی و وحید شمسایی قابل احترام است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم که در آینده بار دیگر پیراهن تیم ملی را بپوشم.

وی گفت: ایران همواره در آسیا درخشیده و در جهان حرف برای گفتن دارد امیدوارم که مسؤولان به فوتسال بیش از پیش توجه کنند.