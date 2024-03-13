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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

فوتسالیست مشهدی:

فوتسال در ایران مظلوم واقع شده است

فوتسال در ایران مظلوم واقع شده است

مشهد- فوتسالیست مشهدی گفت: فوتسال در کشور ما مظلوم واقع شده است، نتایجی که ما در فوتسال کشور کسب کردیم اگر در فوتبال این اتفاق می‌افتد حمایت بیشتری می‌شدند.

بهمن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فوتسال در کشور ما مظلوم واقع شده است، نتایجی که ما در فوتسال کشور کسب کردیم اگر در فوتبال این اتفاق می‌افتد حمایت بیشتری می‌شدند و هم اکنون آن اندازه‌ای که از فوتبال حمایت می‌شود با توجه به کسب نتایج مطلوب از فوتسال حمایت نمی‌شود.

فوتسالیست مشهدی در خصوص تیم ملی اظهار کرد: پوشیدن لباس تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و بازیکن باید تلاش بسیاری داشته باشد که در تیم ملی بازی کند که من افتخار همراهی تیم ملی را داشتم، امسال دعوت نشدم که نظر کادر فنی و وحید شمسایی قابل احترام است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم که در آینده بار دیگر پیراهن تیم ملی را بپوشم.

وی گفت: ایران همواره در آسیا درخشیده و در جهان حرف برای گفتن دارد امیدوارم که مسؤولان به فوتسال بیش از پیش توجه کنند.

کد مطلب 6054349

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