به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح پنجشنبه بیست و چهارم اسفند با میانگین ۱۰۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان‌باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۸۱، میدان انقلاب با ۱۰۰، پارک زمزم با ۵۸، خیابان فرشادی با ۸۵، خیابان فیض با ۶۰، خیابان میرزا طاهر با ۶۷ و ولدان با ۹۸ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

امروز شاخص هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با ۱۳۱، خیابان پروین با ۱۳۷، دانشگاه صنعتی با ۱۰۳، سپاهان‌شهر با ۱۴۸، خیابان زینبیه با ۱۴۰ و بولوار کاوه با ۱۱۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در بزرگراه خرازی و رهنان با ۱۵۲ و کردآباد با ۱۵۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۱۲۰ و شاهین شهر با ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با ۵۷ و خمینی شهر با ۹۸ قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۹۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

