برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر قدردانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفند با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی، مجتبی امینی دبیر چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجرفجر، مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سایر مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز حضور داشتند.

در این مراسم مجتبی امینی دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر و سایر اعضا گزارشی از عملکرد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ارایه کردند.