  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

در حضور وزیر ارشاد؛

برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر قدردانی شدند

برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر قدردانی شدند

مراسم قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر پنجشنبه ۲۴ اسفند با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفند با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی، مجتبی امینی دبیر چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجرفجر، مجید زین‌العابدین مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سایر مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز حضور داشتند.

در این مراسم مجتبی امینی دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر و سایر اعضا گزارشی از عملکرد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ارایه کردند.

کد مطلب 6055046
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها