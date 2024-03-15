مواضع نصرالله نشانگر یکپارچگی مقاومت در رویارویی با دشمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کمیته هماهنگی احزاب، نیروها و شخصیت‌های ملی لبنان در نشست خود به مواضع مهم سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان اشاره کرد.

این کمیته مواضع نصرالله را نشان‌دهنده یکپارچگی نیروهای مقاومت در تمامی میدان‌های رویارویی با دشمن، شکست دشمن صهیونیست در تحقق اهداف خود و موفقیت محور مقاومت در فرسایش رژیم صهیونیستی و افزایش فشارها بر آن عنوان کرد؛ موضوعی که موضع مقاومت فلسطین در میدان نبرد و گفت‌وگوها را تقویت کرد و ناکامی دشمن در تحقق تمامی هدف‌هایش را در پی داشت.

همچنین کمیته هماهنگی اجلاس احزاب، نیروها و شخصیت‌های ملی لبنان در این نشست برای بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی، مسائل داخلی و راه‌های رویارویی با چالش‌های ملی، به موضع ملی، اخلاقی و انسانی راهبه «مایا زیاده» در تشریح اهمیت ایستادگی در کنار مقاومت در برابر حمله به جنوب لبنان و یاری فلسطین و ملت مقاوم آن در غزه و کرانه باختری اشاره کرد.

این کمیته همچنین شهادت رزمندگان جنبش امل، نیروهای فجر، حزب‌الله و حزب ملی سوسیالیستی سوریه در رویارویی با دشمن صهیونیست در چارچوب نبرد دفاع از لبنان و حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آنان در غزه و کرانه باختری را به این گروه‌ها تبریک گفت.

همچنین در این نشست ضمن اشاره به ایستادگی بیش‌تر کشورها و ملت‌های جهان در برابر حمله‌های رژیم صهیونیستی و خواسته آنان مبنی بر توقف جنگ، بر یکپارچگی میدان‌های نبرد در رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و تجاوز مداوم آن با مشارکت، حمایت و پوشش بدون محدودیت آمریکا تاکید شد.