به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی پیش از ظهر امروز در گردهمایی پژوهشگران و مدیران پژوهشی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مدیریت دین پژوهشی کشور از یک مسیر واحد و هوشمند برآمده از یک سیاست پیش برنده برخوردار نیست که تکرار مکررات ناشی از این وضعیت است و تعامل با مراکز پژوهشی و امضای تفاهم نامه‌های مختلف با این مراکز در این راه بسیار موثر است.



وی به سامان‌رسانی حوزه‌های فعال دین پژوهی توسط دفتر تبلیغات اسلامی در برنامه چهارم توسعه را از فرصت‌های پیش‌رو جهت مدیریت دین‌پژوهی توسط دفتر تبلیغات اسلامی عنوان نمود.



معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ایجاد شبکه پژوهش میان مراکز داخل و خارج را ضروری دانست و اظهار داشت: فراهم‌آوری این شبکه افزون بر برقراری ارتباط و تعامل میان مراکز پژوهشی داخل و خارج جهان اسلام به فضای تخصصی‌تر شدن مطالعات علمی در هر مرکز کمک می نماید.



حجت الاسلام مبلغی، نبود حرکت گسترده و با شتاب در ترجمه آثار برجسته حوزوی به زبان‌های عربی و انگلیسی را تاسف‌آور خواند و گفت: با ترجمه می‌توانیم آثار پژوهشی خود را در عرصه بین‌الملل عرضه و بازخوردهای آن از یک طرف و مباحث و نیازهای جدید از طرف دیگر را دریافت نماییم.



وی خاطر نشان کرد: اگر در گذشته توجه بیشتری به امر ترجمه می‌نمودیم علاوه بر رسوخ بیشتر پژوهش در حوزه‌ها شاهد درخشش بیشتر در عرصه پژوهش بین الملل بودیم.



وی گفت: ایجاد واحدی جهت ترجمه آثار پژوهشگاه به زبان های عربی و انگلیسی در دستور کار قرار گرفته است.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان حوزوی گفت: اگر از فرصتی که هم اکنون پیش آمده بهره مناسب را نبریم دچار ضرر و خسران می شویم.



وی ادامه داد: باید فضایی ایجاد نمود که طلاب در حوزه ها بتوانند آزادانه فکر کنند و به نقد و ارائه نظر بپردازند.



مبلغی گفت: نگاه نخبگان و مراکز به پژوهش‌های دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه دین‌پژوهی از لحاظ کیفیت و کمیت نگاه مثبت و متمایزی است و مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود دفتر را به‌عنوان نماد روشنفکری حوزه مطرح نمودند و صحت این نگاه و توقعات متوجه به آن را تایید نمودند.



وی ادامه داد: دفتر تبلیغات اسلامی می تواند با بهره‌گیری از امکانات موجود و تجربه‌های گذشته مدیریت پژوهشی دین‌پژوهی کشور را بر عهده گیرد.



حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اهمیت پژوهش از نگاه مدیران مجموعه اظهار داشت: در پژوهش با سه مقوله پژوهش به عنوان محوری‌ترین عامل ، مدیریت پژوهش و خدمات پژوهش مواجه هستیم که مدیریت و خدمات باید به طور کامل در خدمت پژوهش قرار گیرند.



وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا پژوهشگر در یک فضای آزاد و بدون دغدغه به تحقیق و پژوهش بپردازد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیریت محتوایی و فرآیندی را از ارکان مدیریت پژوهش عنوان‌کرد و گفت: در طرح واگذاری اختیارات به واحدهای پژوهشی قصد داریم که مدیریت محتوایی تنها در پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی صورت گیرد و مدیریت بر فرآیندها را به خارج پژوهشکده ببریم.



حجت الاسلام سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز با گرامیداشت روز پژوهش ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین ایامی به یک حرکت مفید و سازنده و روشن‌گر افق‌های آینده تبدیل شود.



وی با بیان این مطلب که هر جریان فکری و نظامی که بخواهد استمرار داشته باشد باید از یک پشتوانه پژوهشی و علمی برخوردار باشد گفت: جمهوری اسلامی برای موفقیت در تعامل ها و تقابل های خود چاره‌ای جز پژوهش، تحقیق و ارائه بهترین راهکارها ندارد.



وی تصریح کرد : دفتر به عنوان عقبه تئوریک نظام نیازمند یک کار گسترده ، وسیع، روزآمد و جامع است.



حجت الاسلام ربانی برخورداری از منابع انسانی پژوهشی روزآمد و متعهد و سابقه و تجربه دفتر، را از دلایل موفقیت این نهاد در حوزه پژوهش دانست و به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران دفتر اشاره و گفت: مقام معظم رهبری یک کارشناس خبره ، آگاه و یک هدیه الهی به نظام جمهوری اسلامی هستند و مطمئناً آنچه ایشان فرمودند نشان از جایگاه دفتر دارد.



وی خاطر نشان کرد: جایگاه و فعالیت های دفتر نباید مانع تحول در پژوهش‌های ما شود و برای حفظ جایگاه خود در عرصه پژوهش کشور باید با جدیت وارد عرصه شویم که پژوهشگران در این میان نقش اصلی را ایفا می کنند.



ربانی گفت: دفتر تبلیغات باید رهبری پژوهش در حوزه را بر عهده گیرد.