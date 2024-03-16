مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور و استانداران سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: روزانه ۱۸۰ تن گوشت مرغ در استان تولید میشود که ۵۰ درصد آن مصرف داخلی است و ۵۰ درصد هم به استانهای دیگر صادر میشود.
وی ادامه داد: قیمت گوشت قرمز در کردستان بین ۵۲۰ تا ۵۵۰ هزار تومان عرضه میشود که از میانگین کشوری پایینتر است.
استاندار کردستان با بیان اینکه به اندازه کافی گوشت گرم منجمد در استان وجود دارد، گفت: از امروز هم ۱۲ تن گوشت گرم گوساله توزیع میشود.
زارعی کوشا با اشاره به تعطیلات پیشرو و ورود گردشگران به استان تاکید کرد: بر قیمتها، کیفیت محصولات و نیز سلامت آنها نظارتهای مستمر توسط ارگانهای مربوطه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مشکلی بابت تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز در استان نداریم گفت: نظارتهای مستمر توسط ارگانهای مربوطه بر قیمتها، کیفیت محصولات و نیز سلامت آنها صورت گیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز در این جلسه عنوان کرد: بیش از ۳ ماه قیمت گوشت مرغ در استان تثبیت و از لحاظ فراوانی این محصول مشکلی وجود ندارد.
نظر شما