به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی، روز یکشنبه در نشست خبری، به بودجه طرح دارویاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۶۹ همت مصوب شده که ۴۰ همت هزینه شده و ۲۹ همت مربوط به تجهیزات است که هنوز قیمت گذاری نشده که محاسبه شود.
وی درباره گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از افزایش هزینههای سلامت، افزود: رشد هزینههای سلامت که از جیب مردم پرداخت میشود، بیشتر در بخش سرپایی است.
ناصحی گفت: ۸۰ درصد مردم خدمات سرپایی را از بخش خصوصی میگیرند و حمایت بیمهها در این بخش خیلی پایین و در حد ۲۰ درصد است.
وی افزود: برای افزایش حمایت از هزینههای مردم، باید بودجه بیمه حداقل ۳ برابر شود.
ناصحی درباره تعرفههای پزشکی گفت: موضوع تعرفه بسیار مهم است و باید بر اساس قیمت تمام شده تعیین شود تا مؤسسات و مراکز بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به پیشنهاد رشد ۴۶ درصدی تعرفههای سال آینده، افزود: امیدواریم همین عدد به تصویب هیأت وزیران برسد تا مشکلات مراکز درمانی کاهش یابد.
ناصحی در واکنش به فروش آنلاین دارو، گفت: نگرانی ما، بحثهای نظارتی است که باید اعمال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز به صورت کامل استقرار یافته است، افزود: در بسیاری از بیماریها بستر حمایتی کامل شده است. مرتباً نیز از معاونت درمان وزارت بهداشت ابلاغیه میآید و بیمه سلامت نیز طبق آن ابلاغیه پوششها را فراهم میکند.
ناصحی همچنین به همکاری سازمان بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: به این ترتیب بیمه شدگان صعب العلاج بیمه تأمین اجتماعی نیز در سامانه صعب العلاج ادغام شدهاند و در مجموع اکنون ۲ میلیون نفر بیمار صعبالعلاج نشاندار شدهاند که خدمات لازم و حمایتهای ویژه را دریافت میکنند. همچنین ۹۰ درصد از بیماریهایی که طبق پروتکل ابلاغ شدهاند اکنون در این سامانهها بارگذاری شدهاند.
