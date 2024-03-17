۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

پرونده ۲۲ متقاضی تدریس خبره در دانشگاه علمی کاربردی تایید شد

تعداد ۲۲ پرونده‌ متقاضیان تدریس خبره/ تجربی گروه فرهنگ و هنر در حوزه‌های تخصصی طراحی و دوخت لباس و پارچه، موسیقی و صنایع دستی (فرش) در دانشگاه جامع علمی کاربردی تایید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه جامع علمی کاربردی، باحضور دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضا، چهاردهمین جلسه از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه از مجموع ۷۶ پرونده بررسی شده در سه گروه فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت، تعداد ۲۲ پرونده‌ متقاضیان تدریس خبره/ تجربی گروه فرهنگ و هنر در حوزه‌های تخصصی طراحی و دوخت لباس و پارچه، موسیقی و صنایع دستی (فرش)، ۳۳ پرونده گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه‌های تخصصی مدیریت دفاعی و علوم انتظامی، علوم ورزشی و تربیت بدنی، امداد و سوانح، مدیریت و خدمات مهمانداری و گردشگری و ۱۴ پرونده گروه صنعت در حوزه‌های تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)، برق، صنایع غذایی و مکانیک و تاسیسات مورد تأیید قرار گرفت.

