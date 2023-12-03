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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

با تصمیم هیات ممیزه دانشگاه؛

دانشگاه علمی کاربردی با تدریس ۵۰۱ مدرس خبره تجربی موافقت کرد

دانشگاه علمی کاربردی با تدریس ۵۰۱ مدرس خبره تجربی موافقت کرد

هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون جمعاً با تدریس ۵۰۱ متقاضی تدریس خبره تجربی موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضای هیات ممیزه، دوازدهمین جلسه از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه از مجموع ۱۰۴ پرونده در سه گروه فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت، تعداد ۷۰ پرونده‌ متقاضیان تدریس خبره/ تجربی گروه فرهنگ و هنر در حوزه‌های تخصصی طراحی و دوخت، موسیقی، ارتباط تصویری، عکاسی، انیمیشن، سینما و چاپ و نشر، ۱۸ پرونده گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه‌های تخصصی مدیریت دفاعی و علوم انتظامی و آرایش و پیرایش، ۱۶ پرونده گروه صنعت در حوزه‌های تخصصی برق، طلا و جواهر و صنعت هوانوردی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

از ابتدای دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون جمعاً با تدریس ۵۰۱ متقاضی تدریس خبره تجربی موافقت شده است.

کد مطلب 5956079
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مینا اعتمادی IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 1
      پاسخ
      بسیار عالی چون تجربه بالاتر از مدرک هست
    • کیانوش جزایری IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 1
      پاسخ
      با سلام و ادب، بنده بهمن ماه پارسال دانشگاه علمی کاربردی مصاحبه دادم، رزومه اینجانب ۱۷ سال سابقه مدیریتی در بانک ملی ایران، ک ۵ سالش رئیس حسابداری ریالی و ارزی شعبه مرکزی استان بودم ۸ سال رئیس بانک ۵ سال معاونت و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هیچ خبری نشد ولی ی مغازه دار الان شده استاد!!!
    • پرویز پاوندمهر IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 1
      پاسخ
      منم متقاضی تدریس در دانشگاه علمی کاربردی هستم تایید شدن خودم را از کجا و چگونه پی گیری کنم ؟لطفا راهنمایی کنید ممنون
      • ا RO ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
        0 0
        دقیقا. من هم تقاضا دادم ولی نمیدونم نتیجه اشو جچوری اعلام میکنن...؟؟؟ راهنمایی کنید .ممنون میشیم
    • آریان IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      علم حاصل تجربه و آزمون و خطاست رویکرد دانشگاه علمی کاربردی رویکردی جهانی است این مهم در کشور ما که مدرک گرایی است نتیجه ی مطلوب تری خواهد داشت. پیروز باشید

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