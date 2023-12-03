دانشگاه علمی کاربردی با تدریس ۵۰۱ مدرس خبره تجربی موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضای هیات ممیزه، دوازدهمین جلسه از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه از مجموع ۱۰۴ پرونده در سه گروه فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت، تعداد ۷۰ پرونده‌ متقاضیان تدریس خبره/ تجربی گروه فرهنگ و هنر در حوزه‌های تخصصی طراحی و دوخت، موسیقی، ارتباط تصویری، عکاسی، انیمیشن، سینما و چاپ و نشر، ۱۸ پرونده گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه‌های تخصصی مدیریت دفاعی و علوم انتظامی و آرایش و پیرایش، ۱۶ پرونده گروه صنعت در حوزه‌های تخصصی برق، طلا و جواهر و صنعت هوانوردی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

از ابتدای دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون جمعاً با تدریس ۵۰۱ متقاضی تدریس خبره تجربی موافقت شده است.