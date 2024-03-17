به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی در آیین افتتاح قرارگاه عملیاتی و اتاق مانیتورینگ ستاد نوروزی ۱۴۰۳، گفت: مطابق سال‌های گذشته اطلاعات دستگاه‌های پلاک‌خوان و تخلفات جاده‌ای در سامانه داپ احصا و تحلیل می‌شود.

وی تصریح‌کرد: در نوروز ۱۴۰۳ از اطلاعات سامانه «داپ» (داده‌کاوی آنی پلاک‌ها) استفاده شده و علاوه بر دوربین‌های پلاک‌خوان، با نصب دوربین‌های نامحسوس، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان به‌دست خواهد آمد.

کرمی با اشاره به اولویت‌های پیش رو در تحقق سفر ایمن در نوروز ۱۴۰۳، بر ضرورت پیش‌فروش، مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی، ترویج سفرهای برنامه‌ریزی شده و استفاده از داده‌های سامانه‌ها تاکید کرد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان به سامانه «داپ» داده‌کاوی اطلاعات پلاک‌خوان در راستای تحلیل عمیق داده‌های ترافیکی اشاره کرد و گفت: در این سیستم اطلاعات دوربین‌های پلاک‌خوان مثل ثبت تخلفات سرعت توسط رانندگان حمل و نقل عمومی مانند، تخطی از سرعت غیر مجاز، عبور خودروهای سنگین از لاین غیر مجاز و صدور صورت وضعیت های صوری احصا می شود که این امر در صدور کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی، صدور بارنامه وصورت وضعیت متصل شده و اطلاعات را به شکل هوشمند تحلیل و تخلفات را احصا می‌کند.