دبیرکل ناتو وارد ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرنیوز، رسانه‌های ارمنستان با انتشار تصاویری اعلام کردند که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ساعاتی پیش برای دیدار با نیکلاس پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان و دیگر مقامات ارشد این کشور وارد فرودگاه ایروان شد.

«هراچیا سرکیسیان» معاون وزیر دفاع ارمنستان و» واهان کوستانیان» معاون وزیر امور خارجه در فرودگاه زوارتنوتس ایروان از استولتنبرگ استقبال کردند.

ینس استولتنبرگ در چارچوب سفر خود به ایروان با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و درباره مسائل مربوط به تعامل ارمنستان و ناتو، روندهای منطقه ای، توافقنامه صلح بین ایروان و باکو گفتگو کردند.

استولتنبرگ پیش از سفر به ارمنستان به جمهوری آذربایجان و گرجستان سفر کرده بود.