https://mehrnews.com/x3cBW5 ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴ کد مطلب 6893078 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴ تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل اردبیل-حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل در شبهای مقاومت و خونخواهی رهبر شهید ادامه دارد دریافت 9 MB کد مطلب 6893078 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل حماسه اقتدار مرزداران بیله سوار قرار شبانه وحدت و همدلی در مشگین شهر خروش حماسی مردم اردبیل در شبهای مقاومت خروش حماسی مردم اردبیل در موج یکصد و سی و پنجم برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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