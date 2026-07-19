دیار میرزا در سوگ دردانه اباعبدالله (ع)؛ سفره های نذری برپا شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین (س)، دردانه سه ساله امام حسین (ع)، شامگاه شنبه، میدان شهدای ذهاب شهر رشت، صحنه ای کم نظیر از حضور پرشور و حماسی هزاران نفر از بانوان، کودکان، نوجوانان و خانواده های انقلابی این دیار بود؛ اجتماع خودجوش و مردمی که در دل شب های عزای حسینی، جلوهای از تداوم نهضت عاشورا و تجدید بیعت با آرمان های اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

این آیین باشکوه که با چشمانی اشکبار و دلهایی سوگوار بر مظلومیت آن شهیده سه ساله شکل گرفت، فراتر از یک مراسم مذهبی، به یک حماسه سیاسی-اجتماعی تمام عیار تبدیل شد؛ حماسه ای که در آن، عزاداران حسینی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، برائت خود را از «یزیدیان زمانه» اعلام کرده و بر پیمان ناگسستنی خود با نائب امام زمان (عج)، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

در این اجتماع عظیم که بانوان رشتی با فرزندان خردسال خود در سوگ دختر سه ساله اباعبدالله (ع) به عزاداری و سینه زنی پرداختند، موکب های فرهنگی و سفره های نذری متعددی برپا شده بود تا ضمن تکریم یاد و خاطره آن حضرت، مفاهیم عمیق عاشورایی و فرهنگ مقاومت و ایثار را برای نسل نوجوان و کودک تبیین نمایند. حضور فعال دانش آموزان و دختران بسیجی در این موکب ها، نشان از عزم جدی جامعه برای انتقال میراث گرانبهای شهادت و ولایت به نسل های آینده داشت.

گزارشگر خبرگزاری مهر با حضور در میان این خیل عظیم عزاداران، پای صحبت های چند تن از بانوان شرکت کننده نشسته است تا از دل این اشکها و نذرها، روایتی از ایمان، بصیرت و مقاومت مردمی را به تصویر بکشد؛ مردمی که با الهام از پیام عاشورا، امروز نیز در برابر تمامی زورگویان و مستکبران عالم، ایستاده اند و با لبیک به ندای «هل من ناصر ینصرنی» حسین (ع)، مسیر پرافتخار شهدای مقاومت را تا تحقق وعده الهی یعنی نابودی رژیم صهیونیستی و فتح قدس شریف، ادامه خواهند داد.

اینجا هم جبهه است

«زهرا صالحی» از بانوان شرکت کننده در این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوند میان مظلومیت حضرت رقیه (س) و پایداری امروز مسلمانان، اظهار کرد: حضرت رقیه (س) در برابر یزید تنها ماند، اما امروز ما آمده ایم تا در برابر یزید زمانه یعنی آمریکا و اسرائیل بایستیم و با امام خود پیمان ببندیم که جان فدای ولی خود هستیم.

وی با تأکید بر اینکه دشمنی که باعث شهادت دانش آموزان و رزمندگان مقاومت شده، درصدد نابودی ایران و اسلام است، افزود: حضور مستمر من و فرزندانم در اجتماعات شبانه از همان روزهای اول جنگ، ضربه ای محکم به سیاست گذاران دشمن، از جمله ترامپ، زده است. ما با این حضور می گوییم که سنگر ما در خیابان هاست و حفظ امنیت اینجا نیز خود نوعی رزمندگی و جهاد محسوب می شود.

با سفره های رقیه (س)، ندای «هل من ناصر» را به جهانیان می رسانیم

«زهرا قربانی» دیگر شرکت کننده در این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آن کودک سه ساله با بدنی کبود به پدر شهیدش پیوست و امروز ما به یاد او آمده ایم تا با برپایی سفره های نذری، پیوند خون و شهادت را تجدید کنیم.

وی هدف از این آیین ها را رساندن ندای «هل من ناصر ینصرنی حسین» به گوش جهانیان دانست و تصریح کرد: ما می خواهیم دنیا بداند که در این دوران نیز بهترین عزیزانمان در راه خدا شهید شده اند، اما ما با این سفره ها، پیام حق را فریاد می زنیم.

قربانی با تأکید بر اینکه دشمنان با کشتن عزیزان مسلمان به دنبال نابودی اسلام هستند، افزود: ما با پیمان با رقیه (س) و امام حسین (ع)، مسیر آنها را ادامه می دهیم و تنها خواست ما، فرج امام زمان (عج) و نابودی ظالمان و اسرائیل غاصب است.

تربیت نسل مهدوی، میراث ارزشمند حضرت رقیه (س) برای کودکان امروز است

«ناهید شهرامی» از بانوان پیشکسوت و شرکت کننده در این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سنت دیرینه مردم گیلان در پهن کردن سفره های تبرکی حضرت رقیه (س)، اظهار کرذ: ما با این آیین ها، ضمن عزاداری برای دردانه امام حسین (ع)، می خواهیم درس بزرگ تربیت را از این بانوی کوچک به فرزندان خود بیاموزیم.

وی با تأکید بر مسئله تربیت نسل آینده، افزود: تصمیم گرفته ایم فرزندانمان را به گونه ای تربیت کنیم که مورد پسند اهل بیت (ع) باشند تا برای دوران ظهور امام زمان (عج) آماده شوند.

شهرامی از نقش معنوی حضرت رقیه (س) برای نسل جوان گفت و تصریح کرد: ما از این بانوی کوچک میخواهیم که پشت و پناه فرزندان ما باشد تا در مسیر حق هرگز لغزش نکنند و مهدوی باقی بمانند.

موکب های فرهنگی، پل ارتباطی نسل جدید با مفاهیم مقاومت و ایثار

«سمیه چوبدار» فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید مفتح (خواهران) رشت، در حاشیه برپایی موکب فرهنگی این حوزه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های متنوع این موکب، اظهار کرد: این موکب با هدف ارادت به بی بی رقیه (س) و به منظور تبیین مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان برپا شده است.

وی از برگزاری نشست های قصه خوانی، نوحه خوانی و عزاداری ویژه کودکان خبر داد و گفت: این برنامه ها برای یادبود شهید ۱۴ ماهه بیت رهبری و شهدای انقلاب اسلامی طراحی شده تا فضای معنوی مراسم برای رده های سنی پایینتر ملموس تر شود.

چوبدار با بیان اینکه توزیع بسته های ویژه و ایجاد پیوند عاطفی میان نسل جدید و نمادهای مقاومت، بخشی از این تلاش هاست، تأکید کرد: حضور فعال دانش آموزان در این موکب ها نشان میدهد که آنها برای ایفای نقش در عرصه های فرهنگی و اجتماعی آماده هستند و این فعالیت ها، بخشی از وظیفه ترویج فرهنگ ولایت و حفظ میراث شهدا در جامعه است.

حضور پرشور مادران، دختران و دانش آموزان رشتی در سوگ حضرت رقیه (س)، پیامی روشن و دوچندان برای جهانیان داشت؛ اینکه ملت ایران با تکیه بر آموزه های عاشورایی، نه تنها در برابر فشارهای دشمنان مستکبر سر خم نمی کند، بلکه با تقویت جبهه مقاومت در میدان های مختلف، از خیابان های شهر تا موکب های فرهنگی و سفره های نذری، همگی در یک مسیر واحد حرکت می کنند؛ مسیری که هدف آن، تربیت نسلی مهدوی و آماده برای دفاع از حاکمیت اسلام و ایران تا آخرین قطره خون است.