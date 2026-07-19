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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

مادر شهیدان «مرتضی و مبارک زورقی» به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان «مرتضی و مبارک زورقی» به فرزندان شهیدش پیوست

بوشهر- پیکر مادر گران‌قدر شهیدان والامقام «مرتضی و مبارک زورقی» با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان والامقام «مرتضی و مبارک زورقی» با حضور بلوکی، معاون فرهنگی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، جمعی از مسئولان شهرستان دیلم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره این مادر صبور و فداکار را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

در پایان، پیکر این اسوه صبر، ایثار و مقاومت بر دستان مردم قدرشناس تشییع و در جوار رحمت الهی آرام گرفت.

کد مطلب 6892571

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    نظرات

    • زهره US ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جنت جایگاه مادر🤗🌸🍃🦋🌿🌹💦

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