مادر شهیدان «مرتضی و مبارک زورقی» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر،مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان والامقام «مرتضی و مبارک زورقی» با حضور بلوکی، معاون فرهنگی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، جمعی از مسئولان شهرستان دیلم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره این مادر صبور و فداکار را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

در پایان، پیکر این اسوه صبر، ایثار و مقاومت بر دستان مردم قدرشناس تشییع و در جوار رحمت الهی آرام گرفت.