به گزارش خبرنگار مهر ،شهرام شفیعی عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین افزایش هزینه‌های تولید را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی تجربه کرده و این روند، فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه قیمت نهاده‌های تولید افزود: قیمت نهاده‌های دام و طیور بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته و بهای کودهای شیمیایی نیز چندین برابر شده است؛ موضوعی که نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده و ادامه فعالیت بسیاری از بهره‌برداران را با چالش مواجه کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: صادرات برخی محصولات از جمله تخم‌مرغ که بخش عمده آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌شد، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه حمل‌ونقل و تجارت خارجی با اختلال جدی مواجه شده و در حال حاضر عملاً متوقف است.

شفیعی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شده، اما هنوز هیچ بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد مشکلات نقدینگی برای کشاورزان، انگیزه آنان را برای تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی کاهش می‌دهد و احتمال عرضه گندم خارج از شبکه رسمی خرید را افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی گفت: بر اساس قانون، بانک‌ها موظفند ۱۵ درصد از منابع داخلی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما تاکنون تنها حدود پنج درصد از این سهم پرداخت شده که فاصله قابل توجهی با تکالیف قانونی دارد.

وی همچنین به نحوه تخصیص بسته اعتباری ویژه حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و افزود: سهم بخش کشاورزی از بسته اعتباری ۷۰۰ همتی در نظر گرفته شده برای حمایت از واحدهای تولیدی، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است؛ این در حالی است که کشاورزی نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر هزینه‌های تولید، به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گرفته است.

شفیعی خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع حمایتی شد و تصریح کرد: پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تولید، تقویت امنیت غذایی و پایداری بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی خواهد داشت.