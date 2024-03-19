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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

تردد خودروهای سنگین در معابر شهری اصفهان ممنوع شد

تردد خودروهای سنگین در معابر شهری اصفهان ممنوع شد

اصفهان - رئیس پلیس راهور استان اصفهان از ممنوعیت تردد انواع خودروهای سنگین در تمام معابر شهری استان از روز ۲۶ اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده خبر داد.

علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت تردد انواع خودروهای سنگین اعم از تریلر، کامیون و کامیونت در معابر شهری اصفهان از ۲۶ اسفند لغایت ۱۵ فرردین سال آینده، بیان داشت: در مدت یاد شده تنها حاملان مواد سوختی، بهداشتی، کالاهای اساسی و دارای مجوز، امکان تردد از این معابر را دارند.

وی افزود: این اقدامات به منظور تسهیل عبور و مرور و ایجاد فضای امن و ایمن برای مسافران در ایام تعطیلات نوروز انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان گفت: با تعامل صورت گرفته با شهرداری اصفهان قرار شد تا هرگونه عملیات عمرانی به استثنای عملیات غیرمترقبه و اورژانسی در راه‌ها و معابر درون‌شهری در ایام تعطیلات نوروز متوقف شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وظیفه پلیس راهور اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای داشتن بار ترافیکی روان در خیابان‌های شهر اصفهان در تمام ایام سال به ویژه در ایام خاصی مانند نوروز است، این امر همکاری و همت همه شهروندان را در رعایت قوانین می‌طلبد.

سرهنگ زارع همچنین با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر امکان تداوم بارش‌ها در ایام نوروز از مسافران و شهروندان استان خواست تا که احتیاط لازم را در تردد درون شهری به ویژه در بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها بعمل آورند.

وی همچنین با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهور در طرح نوروزی پلیس در کنار سایر عوامل مدیریت بحران در استان گفت: پلیس در هر ساعت از شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.

کد مطلب 6058863

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