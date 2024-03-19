تردد خودروهای سنگین در معابر شهری اصفهان ممنوع شد

علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت تردد انواع خودروهای سنگین اعم از تریلر، کامیون و کامیونت در معابر شهری اصفهان از ۲۶ اسفند لغایت ۱۵ فرردین سال آینده، بیان داشت: در مدت یاد شده تنها حاملان مواد سوختی، بهداشتی، کالاهای اساسی و دارای مجوز، امکان تردد از این معابر را دارند.

وی افزود: این اقدامات به منظور تسهیل عبور و مرور و ایجاد فضای امن و ایمن برای مسافران در ایام تعطیلات نوروز انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان گفت: با تعامل صورت گرفته با شهرداری اصفهان قرار شد تا هرگونه عملیات عمرانی به استثنای عملیات غیرمترقبه و اورژانسی در راه‌ها و معابر درون‌شهری در ایام تعطیلات نوروز متوقف شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وظیفه پلیس راهور اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای داشتن بار ترافیکی روان در خیابان‌های شهر اصفهان در تمام ایام سال به ویژه در ایام خاصی مانند نوروز است، این امر همکاری و همت همه شهروندان را در رعایت قوانین می‌طلبد.

سرهنگ زارع همچنین با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر امکان تداوم بارش‌ها در ایام نوروز از مسافران و شهروندان استان خواست تا که احتیاط لازم را در تردد درون شهری به ویژه در بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها بعمل آورند.

وی همچنین با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهور در طرح نوروزی پلیس در کنار سایر عوامل مدیریت بحران در استان گفت: پلیس در هر ساعت از شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.