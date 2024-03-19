۶۶ درصد به ظرفیت اقامتی استان بوشهر افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین سه شنبه شب در آئین افتتاح هتل دریادلان در مرکز استان بوشهر، با بیان اینکه بوشهر ظرفیتهای گردشگری مهمی دارد، اظهار داشت: بوشهر از نقاط مهم مقاصد گردشگری به ویژه در ایام نوروز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر به ظرفیتهای گردشگری این استان پرداخت و تصریح کرد: بوشهر دارای ظرفیتهای مهم گردشگری طبیعی، تاریخی، ساحلی و دریایی است که این ظرفیتها به عنوان مزیتهای مهم، استان را به قطب گردشگری تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه دولت آیتالله رئیسی توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای گردشگری و اقامتی دارد گفت: در ۲ سال گذشته با تلاش مجموعه دستاندرکاران ۶۶ درصد به ظرفیت اقامتی استان بوشهر افزوده شده است.
باستین با بیان اینکه در توسعه زیرساختهای گردشگری تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله زیادی است، اضافه کرد: امسال توجه ویژهای به پرداخت تسهیلات لازم در عرصه گردشگری شد و سال آینده در پرداخت این تسهیلات اولویت به حوزه گردشگری و طرحهای اقامتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره افتتاح مجتمع گردشگری دریادلان بوشهر گفت: این طرح که با سرمایهگذاری ۲۱ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی اجرا شده، از مکانهای غیرقابل استفاده پایگاه دریایی بوشهر و ۲۰ سال راکد بود و با همکاری فرمانده پایگاه دریایی بوشهر و مشارکت بخش خصوصی در راستای مولدسازی اموال دولتی به مجتمع گردشگری تبدیل شده است.
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