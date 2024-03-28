۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی:

۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید در استان مرکزی صادر شد

اراک- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: هفت مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید با حمایت مسوولان سال گذشته در این استان صادر شد.

سعید ملااسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ارزش مجوزهای صادره در استان مرکزی را ۵۴ میلیون و ۷۸۲ هزار دلار عنوان کرد و گفت: صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در این استان امسال رشد چشمگیری داشته‌است.

وی ادامه داد: با حمایت‌های استان و پیگیری‌های انجام شده ۳۴ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار سرمایه خارجی امسال وارد استان مرکزی شده و در بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به صدور هفت مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید در استان مرکزی بیان کرد: متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در کشور ابتدا درخواست سرمایه گذاری خود را اعلام و پس از بررسی در هیأت سرمایه گذاری، مجوز سرمایه گذاری خارجی مربوطه صادر و به عنوان سرمایه جلب شده محسوب می‌شود.

ملااسماعیلی اظهار کرد: سرمایه گذاران بر اساس این مجوز، شش ماه مهلت دارند بخشی از میزان سرمایه گذاری که اعلام کرده‌اند را وارد کشور کرده و پس از ثبت در دفاتر سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان سرمایه جذب شده لحاظ می‌شود.

