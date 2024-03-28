۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید در استان مرکزی صادر شد

سعید ملااسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ارزش مجوزهای صادره در استان مرکزی را ۵۴ میلیون و ۷۸۲ هزار دلار عنوان کرد و گفت: صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در این استان امسال رشد چشمگیری داشتهاست.
وی ادامه داد: با حمایتهای استان و پیگیریهای انجام شده ۳۴ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار سرمایه خارجی امسال وارد استان مرکزی شده و در بخشهای مختلف اقتصادی به کار گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به صدور هفت مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید در استان مرکزی بیان کرد: متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در کشور ابتدا درخواست سرمایه گذاری خود را اعلام و پس از بررسی در هیأت سرمایه گذاری، مجوز سرمایه گذاری خارجی مربوطه صادر و به عنوان سرمایه جلب شده محسوب میشود.
ملااسماعیلی اظهار کرد: سرمایه گذاران بر اساس این مجوز، شش ماه مهلت دارند بخشی از میزان سرمایه گذاری که اعلام کردهاند را وارد کشور کرده و پس از ثبت در دفاتر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان سرمایه جذب شده لحاظ میشود.
نظر شما