  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری در مرکزی؛ جهش اقتصادی در بخش کشاورزی

اراک- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: این استان با جذب نخستین سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۰۰ هزار دلار از یک ایرانی مقیم خارج، گام بلندی در راستای توسعه اقتصادی برداشته است.

سعید ملااسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلب و جذب سه طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی طی سال‌جاری اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» افزایش جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی با ایجاد مشوق‌های لازم در دستور کار استان قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از جلب نخستین سرمایه گذاری خارجی در حوزه مرتعداری در این استان خبر داد و افزود: این طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در بخش کشاورزی و مرتعداری توسط سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج کشور جلب شده است.

ملااسماعیلی گفت: این سرمایه‌گذاری نویدبخش تحولی در حوزه‌های کشاورزی و مرتعداری استان بوده و می‌تواند به الگویی برای دیگر سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی ادامه داد: محل جلب این سرمایه گذاری خارجی جدید در شهرستان خمین بوده و جذب اینگونه منابع مالی نقش مهمی در جذب دیگر ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه گذاری در این استان دارد.

کد خبر 6584504

