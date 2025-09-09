سعید ملااسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلب و جذب سه طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی طی سالجاری اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» افزایش جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی با ایجاد مشوقهای لازم در دستور کار استان قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از جلب نخستین سرمایه گذاری خارجی در حوزه مرتعداری در این استان خبر داد و افزود: این طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در بخش کشاورزی و مرتعداری توسط سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج کشور جلب شده است.
ملااسماعیلی گفت: این سرمایهگذاری نویدبخش تحولی در حوزههای کشاورزی و مرتعداری استان بوده و میتواند به الگویی برای دیگر سرمایهگذاران تبدیل شود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی ادامه داد: محل جلب این سرمایه گذاری خارجی جدید در شهرستان خمین بوده و جذب اینگونه منابع مالی نقش مهمی در جذب دیگر ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه گذاری در این استان دارد.
نظر شما