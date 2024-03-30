به گزارش خبرنگار مهر، همایش «ستارههای زمین» با حضور بیش از هزار نفر از فعالان جلسات خانگی قرآن کریم شهر شیراز در باغ جهاننمای شیراز برگزار شد که با استقبال شهروندانی شیرازی و مسافران نوروزی روبرو شد.
این همایش که به همت جامعه فرهنگی قرآنی عصر استان فارس و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برگزار شد و با اهدای ۱۰ جایزه نقدی و دهها جایزه غیرنقدی به شرکتکنندگان همراه بود.
در این همایش که بهمنظور ترویج جلسات خانگی قرآن کریم برگزار شد بر اجرای طرح مسطورا و زندگی با آیهها در جلسات خانگی قرآن تأکید شد.
همچنین راهکارهای برگزاری آسان جلسات خانگی قرآن به شرکتکنندگان و مسافران نوروزی حاضر در این مراسم آموزش داده شد.
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