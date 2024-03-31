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۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۸

حمله موشکی و خمپاره‌ای حزب الله به دو پایگاه رژیم صهیونیستی

حمله موشکی و خمپاره‌ای حزب الله به دو پایگاه رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان اعلام کرد که برای حمایت از مردم غزه، پایگاه «المالکیه» رژیم صهیونیستی را با موشک‌های برکان و پادگان «رامیم» اشغالگران را با گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان امروز یکشنبه به هدف قرار دادن مراکز تجمع نظامیان صهیونیست و پایگاه‌های آنها در مرز با فلسطین اشغالی ادامه داد.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شربف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز (به وقت محلی) پادگان «رامیم» رژیم صهیونیستی را به صورت مستقیم هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند.

حزب الله در بیانیه دیگری تأکید کرد که ساعت ۱۳:۱۸ بعدازظهر امروز هم پایگاه «المالکیه» را با موشک‌های «برکان» به‌صورت مستقیم هدف قرار داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه المالکیه در الجلیل اشغالی خبر داده و اذعان کردند که یک نظامی این رژیم بر اثر تیراندازی از جنوب لبنان به سمت منطقه اشغالی رامیم زخمی شده است.

ارتش اشغالگر نیز در پاسخ به این حملات، شهرک‌های وادی السلوقی، الخیام و الطیبه را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

کد مطلب 6066060

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