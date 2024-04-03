به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی قدس، بیانیه‌ای صادر کرد و تنها راه حل مسأله فلسطین را مقاومت و مبارزه تا نابودی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند؛ و به‌یقین خدا بر یاری آنها تواناست.» (سوره حج آیه ۳۹)

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس که بیانگر دوراندیشی و وسعت افق دید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در تعیین این روز است، در حالی فرا رسیده که ملت مقتدر و مظلوم فلسطین، تحت ظلم و ستم رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی، با بیش از ۱۰۰ هزار شهید و مجروح که کودکان، زنان و غیرنظامیان اکثر قریب به اتفاق آن را تشکیل داده است، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارند.

تداوم ۷۵ سال ظلم، خشونت، ترور و تجاوز علیه ملت مظلوم فلسطین و حمله به مساجد، کلیساها، مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن دیپلماتیک در برابر سکوت شرم‌آور دولت‌های مدعی حقوق بشر نشان می‌دهد رژیم غاصب صهیونیستی به هیچ اصلی از اصول انسانی، اخلاقی و حقوقی پایبند نیست، بنابراین تنها راه‌حل مسئله فلسطین مقاومت و مبارزه تا نابودی این رژیم است.

بی‌تردید تشدید جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی، به‌دلیل بحران‌های داخلی و خارجی این رژیم غاصب است و ضمن آشکار ساختن چهره پلید آن رژیم برای جهانیان، قرار گرفتن در سراشیبی نابودی و فروپاشی دشمن صهیونیستی را نوید می‌دهد.

خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن جنایت‌های گسترده رژیم صهیونیستی به‌ویژه در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و ترور دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی کشورمان، از امت اسلامی و ملت مؤمن و بصیر ایران دعوت می‌کند با حضور پرشور و انقلابی در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس از ملت مظلوم و آرمان برحق فلسطین حمایت کنند. بر اساس وعده صدق الهی قطعاً فلسطین پیروز است و این مهد ادیان الهی و پنجره زمین به آسمان با مقاومت و یاری مبارزان راه خداوند آزاد خواهد شد و خداوند یاریگر مجاهدان است، لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه.