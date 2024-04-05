قالیباف: فلسطین موضوع اول بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان، از تقاطع خیابان انقلاب با خیابان فلسطین به اجتماع عظیم مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیوست و همراه با مردم بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، به مقام شامخ شهدای کنسولگری ادای احترام کرد.

وی همچنین اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس امسال متفاوت‌تر از همه سال در ایران اسلامی و اقصی نقاط دنیا بود به این دلیل که رژیم صهیونیستی در غزه وجود اصلی خودش یعنی پستی و دیوصفتی و عدم پایبندی به حقوق بشر و قوانین بین المللی را نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همگان رفتار رژیم صهیونیستی را در تجاوز به محل دیپلماسی ما در دمشق و کودک‌کشی در غزه و همه جنایت‌ها در طول ۷۵ سال گذشته را دیدند؛ امروز مردم ما و همه مردم دنیا نشان دادند که موضوع فلسطین نه تنها موضوع اول جهان اسلام، بلکه موضوع اول بشریت در دنیا است.

قالیباف بیان کرد: امیدواریم این بیداری و این هوشیاری در دنیا به ویژه در جهان اسلام بتواند مایه نابودی و از بین رفتن این غده سرطانی باشد.